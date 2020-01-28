Для українських дизайнерів провели майстер-клас у Парижі

Українські дизайнери вивчали тонкощі оформлення вітрин на майстер-класі в Парижі разом із французькою колегою Ізабель Даерон.

Захід пройшов у рамках проєкту «Культурний код» Фонду сприяння розвитку мистецтв, повідомляє Український культурний центр у Франції у Facebook.

«Зустріч українських дизайнерів з куратором Ізабель Даерон в рамках проекту «Культурний код» Фонду сприяння розвитку мистецтв/Arts Support Fund. Майстер-клас з оформлення вітрин», - йдеться у дописі.

Як відомо, Ізабель Даерон (Isabelle Daëron) – французька дизайнерка. Закінчила школу дизайну Ensci-Les Ateliers (Paris) і School of Art and Design (Reims). Спеціалізується на проєктуванні просторів і об'єктах мистецтва, які дають поживу для роздумів. Ізабель займається проблематикою навколишнього середовища і природних елементів, які її складають. Під певне завдання дизайнерка розробляє філософію, яка згодом трансформується в вітрини магазинів. Серед клієнтів студії Ізабель Даерон - Центр Жоржа Помпіду, паризькі та токійські бутіки Hermès, французькі філії мережі Leroy Merlin, Orange, Suez environment, Lesieur тощо.

Міжнародний культурно-освітній проєкт «Культурний код» має на меті за допомоги порвідних діячів архітектури та дизайну розповісти про історію, красу, практичність дизайну й архітектури різних країн. Як зазначається на сторінці проєкту у соцмережі, він передбачає залучення відомих українських та світових брендів для ужиткового, наочного прикладу особливостей, якості, властивостей предметів дизайну.

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Благодійний Фонд сприяння розвитку мистецтв було створено у 1994 році в Києві з метою популяризації досягнень українських талантів у сфері культури та мистецтв. Як зазначається на сторінці фонду в соцмережі, він є відомою організацією, яка здійснює систематичну роботу щодо підтримки та розвитку культури та мистецтва в Україні та за її межами.

Зазначається, що за ініціативи та підтримки фонду регулярно здійснюються численні культурно-мистецькі заходи (художні виставки, виставки фотографії, соціальні проєкти, концерти, презентації, майстер-класи, лекції, семінари тощо).

Фото: Centre Culturel d'Ukraine en France у Facebook