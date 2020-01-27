В Асоціації українців в Ірландії розповіли про волонтерські проєкти на підтримку України

Активісти Асоціації українців в Республіці Ірландія (АУРІ) реалізують чимало волонтерських проєктів, спрямованих на допомогу Україні.

Про це розповів голова АУРІ Микола Круцик в інтерв’ю для Радіо Свобода.

«Ініціатива проведення всесвітньої акції «Об'єднані прапором», проведення виставки художніх робіт ветеранів російсько-української війни – ці та інші акції, спрямовані на підтримку України, організували активісти Асоціації українців у Республіці Ірландія. Це громадська організація, яка об’єднує місцевих українців та яка не дозволяє ірландським політикам, інтелектуалам, пересічним жителям країни забувати про існування держави України та її проблем», - зазначив Микола Круцик.

Він розповів, що Асоціація українців в Республіці Ірландія – це громадське об'єднання українців, які проживають в Ірландії. Асоціація заснована в липні 2008 року, це результат доволі кропіткої роботи ініціативної групи. «Я нещодавно з’ясував, що наша асоціація на сьогодні є найбільшим представницьким органом громадян України та населення українського походження в Ірландії», - додав голова АУРІ.

Серед завдань асоціації Микола Круцик назвав об'єднання, підтримку та просування інтересів української громади перед народом та урядом Ірландії, а також України. «Асоціація об’єднує українців, визначає та вирішує освітні та культурні потреби українців в Ірландії. Водночас ми завдяки контактам серед ірландських політиків, науковців, журналістів розповідаємо про Україну, її болі та проблеми», - розповів голова асоціації.

Українці Ірландії активно підтримують українських воїнів і сиріт. «В Україні триває війна і ми, як можемо, підтримуємо наших захисників і тих, хто потребує допомоги. На свята колядували – загалом близько півтори тисячі євро назбирали: частину передаємо на потреби армійців, частину – до одного з дитячих будинків», - повідомив Микола Круцик.

Говорячи про ініціативи асоціації, він передусім згадав всесвітню акцію «Об’єднані прапором». «Насамперед, у 2017 році ми розпочали всесвітню акцію «Об’єднані прапором», котра упродовж трьох років об’єднала українські громади більш як з 30 країн світу. Так, 2018 року два національні прапори України у рамках цієї акції «відвідали» понад 20 країн світу – країни Північної та Південної Америки, Європи, Балканського півострова та Балтії, Близького Сходу, а також Австралію та Японію. У кожній з держав на прапорах писали побажання Україні представники українських громад. У День державного прапора України, 23 серпня, обидва прапори-мандрівники «зустрілись» у Києві, щоб взяти участь у пошануванні національного стягу», - розповів Микола Круцик.

Наступного, 2018 року, асоціація провела виставку ветеранів російсько-української війни «Стежками війни»: ірландці змогли побачити творчість українських бійців – учасників російсько-української війни, а відтак дізнатися правду про російську військову агресію в Україні.

А 2 лютого АУРІ проводить акцію «Незламна Україна: ціна свободи», мета якої – донести правду про суть і наслідки збройної агресії Росії проти України за п'ять років війни. «Адже, хоча війна триває, про це вже можна говорити: наприклад, про порушення прав людини на окупованих територіях Донбасу та в анексованому Криму, втрати серед українських військових та цивільного населення, про політв’язнів-українців у російських в’язницях», - зазначив Микола Круцик.

Він додав, що на захід запрошено кількасот осіб. «Ми запросили близько трьохсот публічних осіб, і то не лише з Ірландії, щоб вони почули, яку ціну заплатила Україна за збереження незалежності та територіальної цілісності. Про це учасники конференції почують від «кіборга», нині заступника міністра у справах ветеранів Олександра Терещенка, члена Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Барієва, колишньої полоненої «ДНР» Ірини Довгань та матерів військовополонених. Усі вони запрошені до участі у нашому заході і надали свою згоду», - розповів голова АУРІ.

Він зазначив, що цей захід – «перший подібний благодійний захід на підтримку України за кордоном, який власними силами організувала українська громада».

Фото: Радіо Свобода