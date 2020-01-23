У Ризі відбулися флешмоби до Дня Cоборності та проти агресії Кремля
Як розповіла кореспонденту Укрінформу активістка Тетяна Лазда, було також проведено низку акцій на інші важливі теми.
«Вже традиційно наш флешмоб на 22 січня #УкраїнаЄдина пройшов попри дощ, мокрий сніг і крижаний вітер. Зібралися, поклали квіти, запалили свічки за тими, хто загинув за Соборну Україну, в тому числі, за славетних «кіборгів», День пам’яті яких був напередодні, помолилися за здоров’я тих, хто живий», - розказала Лазда.
Також під час цієї зустрічі тим активістам, які не змогли особисто поспілкуватися з українськими політв’язнями, що перебували на лікуванні в Латвії, передали грамоти з подякою від них.
Активістам, які брали участь у всесвітній благодійній акції «Добре серце» до дня Святого Миколая, започаткованій португальськими українцями, вручили надіслані з Лісабона кукли-мотанки.
Після цього відбулася низка флешмобів, перш за все - патріотичний #УкраїнаЄдина до Дня Соборності навколо великого жовто-синього прапору.
Також пройшла акція в рамках Стратегії-18 (на підтримку кримських татар, які переслідуються окупаційною владою Криму), флешмоби проти будівництва Nord Stream 2, проти агресії Кремля в Україні та Сирії.
Як роповіла Тетяна Лазда, товариство Ukrainas atbalsta biedrіba тепер готується до 26 лютого, коли відзначатиметься День кримського спротиву російській окупації.
Як повідомляв Укрінформ, святкування Дня Соборності України також пройшло днями в Посольстві України в Ризі. Тоді ж відбулося засідання Координаційної ради українських діаспорських організацій, на якому підбили підсумки півріччя діяльності та визначила плани на майбутнє.
Фото: Ukrainas atbalsta biedrіba