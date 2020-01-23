У Ризі відбулися флешмоби до Дня Cоборності та проти агресії Кремля

Латвійське Ukrainas atbalsta biedrіba/Товариство підтримки України у День Соборності провело флешмоб біля пам’ятника Тарасу Шевченку в центрі Риги.

Як розповіла кореспонденту Укрінформу активістка Тетяна Лазда, було також проведено низку акцій на інші важливі теми.

«Вже традиційно наш флешмоб на 22 січня #УкраїнаЄдина пройшов попри дощ, мокрий сніг і крижаний вітер. Зібралися, поклали квіти, запалили свічки за тими, хто загинув за Соборну Україну, в тому числі, за славетних «кіборгів», День пам’яті яких був напередодні, помолилися за здоров’я тих, хто живий», - розказала Лазда.

Також під час цієї зустрічі тим активістам, які не змогли особисто поспілкуватися з українськими політв’язнями, що перебували на лікуванні в Латвії, передали грамоти з подякою від них.

Активістам, які брали участь у всесвітній благодійній акції «Добре серце» до дня Святого Миколая, започаткованій португальськими українцями, вручили надіслані з Лісабона кукли-мотанки.

Після цього відбулася низка флешмобів, перш за все - патріотичний #УкраїнаЄдина до Дня Соборності навколо великого жовто-синього прапору.

Також пройшла акція в рамках Стратегії-18 (на підтримку кримських татар, які переслідуються окупаційною владою Криму), флешмоби проти будівництва Nord Stream 2, проти агресії Кремля в Україні та Сирії.

Як роповіла Тетяна Лазда, товариство Ukrainas atbalsta biedrіba тепер готується до 26 лютого, коли відзначатиметься День кримського спротиву російській окупації.

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Як повідомляв Укрінформ, святкування Дня Соборності України також пройшло днями в Посольстві України в Ризі. Тоді ж відбулося засідання Координаційної ради українських діаспорських організацій, на якому підбили підсумки півріччя діяльності та визначила плани на майбутнє.

Фото: Ukrainas atbalsta biedrіba