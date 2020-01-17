В Ризі відзначили січневі дати української історії та провели засідання Координаційної ради діаспорян

Українська діаспора Латвії разом з Посольством України в Ризі відзначила пам’ятні дати українського історичного календаря та провела засідання Координаційної ради українських діаспорських організацій, на якому підбила підсумки півріччя діяльності та визначила плани на майбутнє.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Низка заходів почалася з покладання квітів до меморіальної дошки на будинку, де сто років тому почала працювати перша дипустанова України в Латвії - місія УНР в Латвійській Республіці, про що офіційно повідомила тогочасна латвійська преса.

Разом з українськими активістами та дипломатами в заході взяли участь співробітники МЗС Латвії Ірина Мангуле та Яніс Калва.

Як зазначив Посол України в Латвії Олександр Міщенко «вже протягом століття Україна та Латвія залишаються дружніми країнами, які пов’язані спільною історією і традиціями, зокрема зараз, у цей важкий для України час збройної агресії з боку Росії».

Після чого присутні перемістилися до Посольства України, де відзначили інші, загальнонародні пам’ятні дати української історії: проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР, на честь чого святкується День Соборності, а також День пам’яті Героїв Крут. Були переглянуті тематичні відеоролики, які показали як перегукується історія з сучасністю: і нині запорукою нашої свободи є гасло «В єдності сила», а жертовність учасників бою під Крутами стала прикладом для наступних поколінь, зокрема легендарних захисників Донецького аеропорту «кіборгів».

На відкритому засіданні Координаційної ради представники діаспорських організацій обговорили підсумки діяльності української громади Латвії у 2019 році та подальшу роботу у 2020-му. Присутні підтвердили, що фундаментом діяльності КР є підтримка територіальної цілісності та суверенітету України та засудження Росії як країни-агресора.

Посол Міщенко, зокрема, розказав членам Координаційної ради про свої поїздки до діаспорських українських організацій Вентспілсу на Єлгави. Він також поділився інформацією про зустріч з директором NATO Stratcom COE Янісом Сартсом та планами щодо укріплення співпраці української сторони з цим дослідницьким Центром, який, серед іншого, вивчає загрози агресивного інформаційного впливу кремлівської пропаганди та шляхи захисту від нього.

В свою чергу, члени Координаційної ради, керівники різних українських організації Латвії розказали про поточні плани та проблеми. Так, зокрема, говорилося про становлення та розвиток у Латвії осередку української скаутської організації «Пласт»; про можливість проведення Днів української книги; про відзначення 10-річчя Ризького українського народного театру, а також святкування 90-ліття видатної української поетеси Ліни Костенко (в межах чого - презентація книги про Костенко, написаної власкором Укрінформу Олегом Кудріним, та показ вистави «Маруся Чурай»).

По закінченні засідання Ради пройшло спілкування у неформальних умовах, під час якого присутні домовлялися про координацію роботи та привітали один одного зі святами. Також настоятель Ризької парафії УГКЦ о. Роман Сапужак запросив усіх на спільне святкування, яке пройде в суботу, 18 січня, з участю гостей, що приїхали з Естонії – парафіян громади УГКЦ у Таллінні.

Нагадаємо, меморіальну дошку на честь першої дипломатичної місії УНР в Латвії було урочисто відкрито за участю голів МЗС України та Латвії – Вадима Пристайка та Едгара Рінкевичса в рамках офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського 16 жовтня. Куратором проєкту з виготовлення та встановлення пам'ятної дошки був Конгрес українців Латвії на чолі з Миколою Павлюком.

НАТО StratCom COE, Центр передового досвіду стратегічних комунікацій НАТО, запрацював у Ризі на початку 2014 року. Участь у його роботі та фінансуванні беруть 12 країн НАТО, а також Фінляндія та Швеція.

Фото, відео: Олег Кудрін