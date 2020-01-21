Щедрий вечір: Як українці Каліфорнії зберігають та передають дітям свої традиції

Цього року на святкування Щедрого вечора у Каліфорнії прийшло вдвічі більше людей, аніж минулого.

Про це розповідає організаторка свята Мар’яна Бойко у сюжеті Голосу Америки.

“Сьогодні до нас завітало майже 300 людей і це вдвічі більше, ніж минулого року. Ми дуже тішимося цьому. Це дуже важливо, тому що люди далеко знаходяться від дому і їм хочеться відчути ці свята, які зараз проходять в Україні”, - сказала вона.

На столах Українського культурного центру Лос-Анджелеса - традиційні для Щедрого вечора 12 українських страв, серед яких борщ, риба і кутя. Смачні страви приготували волонтери.

Також є дідух, колядки та щедрівки у виконанні місцевого хору “Кобзар”, до яких приєднуються маленькі глядачі.

“Не дивлячись на те, що дівчатка народилися вже у Америці, ми стараємося всіма своїми силами підтримувати мову, в першу чергу, культуру”, - розповіла учасниця святкування Олена Мудра.

Таакож на захід завітало чимало американців, щоб пордивитися, як святкують українців Щедрий вечір.

Фото, відео: Голос Америки