Щедрий вечір: Як українці Каліфорнії зберігають та передають дітям свої традиції
Про це розповідає організаторка свята Мар’яна Бойко у сюжеті Голосу Америки.
“Сьогодні до нас завітало майже 300 людей і це вдвічі більше, ніж минулого року. Ми дуже тішимося цьому. Це дуже важливо, тому що люди далеко знаходяться від дому і їм хочеться відчути ці свята, які зараз проходять в Україні”, - сказала вона.
На столах Українського культурного центру Лос-Анджелеса - традиційні для Щедрого вечора 12 українських страв, серед яких борщ, риба і кутя. Смачні страви приготували волонтери.
Також є дідух, колядки та щедрівки у виконанні місцевого хору “Кобзар”, до яких приєднуються маленькі глядачі.
Таакож на захід завітало чимало американців, щоб пордивитися, як святкують українців Щедрий вечір.
Фото, відео: Голос Америки