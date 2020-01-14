У Румунії відбувся Фестиваль українських колядок

У румунському місті Серет пройшов Фестиваль українських колядок за участі етнічних українців.

Про це повідомляє Cоюз Українців Румунії у Facebook.

«27 грудня 2019 року в приміщенні Будинку культури міста Серет відбувся Фестиваль українських колядок, в якому взяли участь 10 груп колядників з населених пунктів Сучавського повіту, де компактно проживають етнічні українці, з Марамуреського повіту, а також з сусідньої України», - йдеться у публікації.

Хоч захід відбувся ще наприкінці грудня, відомо про нього стало лише зараз.

Фото: Facebook/Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії