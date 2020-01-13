Українські студенти Люблінської політехніки заспівали Різдвяні колядки в генконсульстві України

До Генерального консульства України у Любліні днями завітали з Різдвяною колядою українські студенти.

Про це повідомляє українське генконсульство на сторінці у Facebook.

«Щиро дякуємо українським студентам Люблінської політехніки та їх незмінному громадському лідеру, працівнику університету Антону Блажеєву, що завітали з гучною Різдвяною колядою до Генерального консульства України в Любліні», - йдеться у публікації.

Як зазначається, щороку студенти готують концерт колядок і з Різдвяною зіркою відвідують генконсульство.

Студентів також запрошено і до мерії міста Люблін, де вони також мають можливість заспівати зворушливих коляд, «як відтворення щирої і глибокої української душі», наголосили у генконсульстві України.

Генеральний консул України Василь Павлюк подякував молоді за виступи, ініціативність підтримувати і презентувати за кордоном українську культуру і доброзичливість!

Фото, відео: Facebook/Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie