Українські студенти Люблінської політехніки заспівали Різдвяні колядки в генконсульстві України
Про це повідомляє українське генконсульство на сторінці у Facebook.
«Щиро дякуємо українським студентам Люблінської політехніки та їх незмінному громадському лідеру, працівнику університету Антону Блажеєву, що завітали з гучною Різдвяною колядою до Генерального консульства України в Любліні», - йдеться у публікації.
Як зазначається, щороку студенти готують концерт колядок і з Різдвяною зіркою відвідують генконсульство.
Студентів також запрошено і до мерії міста Люблін, де вони також мають можливість заспівати зворушливих коляд, «як відтворення щирої і глибокої української душі», наголосили у генконсульстві України.
Генеральний консул України Василь Павлюк подякував молоді за виступи, ініціативність підтримувати і презентувати за кордоном українську культуру і доброзичливість!
Фото, відео: Facebook/Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie