У Клайпеді проходить виставка сучасної української фотографії

В Центрі культурної комунікації (Klaipedos kulturu komunikaciju centras) литовської Клайпеди проходить масштабна виставка сучасної української фотографії "Любов, хіть і лють" (Love, Lust & Fury).

Про це розповів кореспонденту Укрінформу співкуратор виставки з литовського боку Даріус Вайчекаускас.

«У нас давні контакти з українськими митцями, зокрема з харківським фотографом Романом Пятковкою. В 2015 році ми проводили виставку Харківської школи фотографії. Українці також брали участь в творчих семінарах у Ніді (литовське курортне містечко з великою арт-колонією, - ред.). Минулого року були дві виставки клайпедських фотографів у Харкові. Згодом виникли ідея зібрати виставку молодих українських фотографів», - розповідав Вайчекаускас.

Для підбору робіт він взяв у співкуратори виставки з українського боку мистецтвознавця Галину Глебу, яка працює в PinchukArtCentre.

«Були зібрані роботи 13 молодих українських авторів з різних міст. І виставка отримала назву Love, Lust & Fury ("Любов, хіть і лють")», - підсумовує литовський культурний діяч.

Зокрема, на виставці представлені "Колискова для ворога" співачки і перформерки Стасік (Анастасія Шевченка); серія "Амулет" Андрія Ломакіна; фотодиптихи "Військкомат"-"Блокпост" Сергія Мельниченка; серія Андрія Бойка "Second Hand Generation"; фільм "My World is Not Where I Am" Юлії Кривич; серія Яни Кононової; серія "Pearly Gated" Анастасії Лазуренко; серія "Unaccomplished Studies on Ukrainian Erotic" Богдана Гуляя; роботи групи GORSAD; Артбук "Oh Yeah, Yea, Yea, Yea!" Саші Курмаза; серія робіт Ігоря Чекачкова "NA4JOPM8"; серія Валентини Бо "Your Next Step Would Be to Do the Transmission" і проєкт "PornHorrors" AntiGonStaff. Вайчекаускас окремо відзначив, що для литовської аудиторії цікавими, незвичними (а можливо й дещо забутими) є пошуки фотографів щодо тілесних проявів буття.

Але, мабуть, найбільше запам’ятовуються роботи з очевидним соціальним підгрунтям. Так в "Колисковій для ворога" співачка Стасік звертається до окупанта, який прийшов на чужу землю та став частиною її: «Спи. Спи!».

В фотографіях серії «Амулет» Андрій Ломакін відзеркалив, як в умовах зовнішньої агресії зброя стає звичним явищем для пересічної української родини.

У фотодиптихах "Військкомат"-"Блокпост" Сергій Мельниченко показав юність призовного покоління України.

Згадуваний харківський фотограф Роман Пятковка високо оцінив клайпедську фотовиставку: «Точна конструкція виставкового простору, дивовижне поєднання академічності і несподіваних нових символів, лапідарність смислів і ставлення до фотографії, як до об'єкта, а не кінцевого твору. І найголовніше - нове прочитання досить відомих авторів. Мабуть, ця найкраща виставка молодої української фотографії за останні п'ять років».

Виставка "Любов, хіть і лють" триватиме в Клайпеді до 19 січня. За словами Даріуса Вайчекаускаса співпраця клайпедських, литовських та українських художників триватиме й далі в 2020 році.

Фото Олега Кудріна