В українській «Берегині» в Киргизстані підбили підсумки року, що минув

Голова Ради громадського об’єднання «Українське товариство Киргизької Республіки «Берегиня» Володимир Нарозя розповів про досягнення та успіхи організації в 2019 році.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook у рамках привітання з Новим роком та Різдвом Христовим.

«Рік, що минає, для нашої єдиної громадської організації киргизстанських українців можна вважати успішним. І цьому є немало підтверджень. Насамперед, «Берегиня», як і у минулі роки, продовжила свою активну діяльність на щедрому багатокультурному і багатоетнічному полі нашої країни, будучи однією з яскравих квіточок в різнобарвному букеті етнічних груп Асамблеї народу Киргизстану. «Берегиня» брала активну участь у всіх заходах, що проводилися під егідою Асамблеї, зокрема у роботі 9-го Позачергового Курултаю Асамблеї, зустрічі з Президентом нашої країни, паном Сооронбаєм Жеенбековим, відзначенні свята Нооруза і Дня Незалежності Киргизстану, святкуванні 30-річчя Закону про державну мову Киргизької Республіки та 100-річного ювілею Героя Киргизстану Турдакуна Усубалієва», - написав Володимир Нарозя.

За його словами, традиційно найбільш вагомі досягнення «Берегині» сталися на культурно-просвітницькій ниві. «У першу чергу, згадаємо відзначення 205-річчя з дня народження великого українського письменника і художника Тараса Шевченка, в якому взяли участь творчі колективи «Берегині», зокрема фольклорні ансамблі «Зачарівня пісня», «Червона калина», «Калина» і «Барвінок». Подією в культурному житті Киргизстану стало проведення під егідою Українського товариства «Берегиня» і Посольства України IV-го Республіканського фестивалю «Українська пісня і танець на землі Манаса». Вперше з 2003 року – початку проведення Фестивалю – цей мистецький форум набув статусу міжнародного, дякуючи участю в ньому народного художнього колективу з України: Ансамблю танцю «Вітамінчики». Цей фестиваль було присвячено пам’яті Заслуженого діяча культури Киргизької Республіки, солістки багатьох творчих колективів, у тому числі і українського ансамблю «Барвінок» – Олени Райської», - зазначив Нарозя.

Він також зауважив, що «вже 21 рік поспіль в ефірі Першого Національного радіоканалу Киргизстану звучить українська мова і пісня, а дякуючи пані Світлані Чубко всі бажаючі, вперше у 2019 році, отримали можливість навчатися древньому мистецтву української вишивки в поєднанні зі спілкуванням рідною українською мовою».

Голова Ради УТКР «Берегиня» повідомив, що другий рік послідовно реалізується плідна співпраця товариства «Берегиня» з Посольством України в Киргизстані. За словами Володимира Нарозі, завдяки дії програми Уряду України щодо підтримки зв’язків із закордонними українцями «Берегиня» отримала кошти також і на видання збірника наукових праць видатного науковця-літературознавця, дослідника українсько-киргизьких літературних зв’язків, професора Хлипенка Георгія Миколайовича. Цей збірник під назвою «Г.М. Хлипенко. Із киргизько-українських літературних зв’язків і україністики. Вибране» було презентовано в Асамблеї народу Киргизстану за участі представників Посольства України в КР, наукових кіл, державної влади, Асамблеї народу Киргизстану та громадськості. Презентація відбулася в рамках проведення круглого столу «Українсько-киргизькі літературні зв’язки: вчора, сьогодні, завтра», що був присвячений пам’яті Г. Хлипенка. Саме завдяки цьому українському вченому-киргизстанцю майбутні покоління і українців і киргизів матимуть змогу вивчати і знати історію українсько-киргизьких літературних взаємин.

Як зауважив Володимир Нарозя, до «найголовніших підсумків 2019 року, беззаперечно, можна віднести те, що «Берегиня» як громадська організація киргизстанських українців, незважаючи на всі виклики, з гідністю продовжила свій поступ творення миру та злагоди, єднання та дружби на древній землі Манаса».

Голова Ради УТКР «Берегиня» зазначив, що досягнення організації стали можливими завдяки наполегливій громадській праці її активістів, серед яких: Марія Кулманбетова, Оксана Гайнуліна, Валентина Касьянова, сім’ї: Ніна, Денис і Богдан Коминарці; Сергій, Євгенія, Єлизавета і Арсеній Кузьменки, Іван Райський, Дарина Стеблюк, Леся Кметь, Ірина Захожа, учасники українських творчих колективів «та немало інших українців, в серці яких живе і Киргизстан, і Україна, і які душею вболівають за те, щоби український народ Киргизстану був гідно представлений серед інших народів в «Сім’ї єдиній – киргизстанській».

«Ми знаємо, що серед нас таких небайдужих киргизстанських українців дійсно немало, і віримо, що у Новому 2020 році, незважаючи на всі складнощі поточного моменту, багато з них знайдуть свою стежину до української «Берегині», заради творення добра і утвердження справедливості», - написав Володимир Нарозя.

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Від імені Ради УТКР «Берегиня» він привітав членів і друзів організації з Новим роком та Різдвом Христовим, побажав добра, миру і злагоди, нових досягнень, здійснення омріяного, турботи з боку колег, тепла друзів та любові близьких. «Хай у новому році Господь збереже нашу мати – рідну праненьку Україну! - й не забуває про киргизстанську «Берегиню»!», - зазначив Володимир Нарозя.

Фото: Volodymyr Narozia у Facebook