Українці в Нідерландах надіслали різдвяні подарунки для молоді з особливими потребами у Львові

Українська школа "Веселка" в Нідерландах надіслала різдвяні подарунки для майже 20 українців з особливими потребами з майстерні "Сузір'я Оріоне" у Львові.

Про це повідомляється на сторінці "Сузір'я св.Оріоне" у Facebook.

"Небайдужість українців з Нідерландів. Гідний приклад для наслідування! Українська школа "Веселка" (Нідерланди) з ініціативи Олександри Фарими зробила чудовий подарунок нашим друзям з особливими потребами з майстерні "Сузір'я Оріоне". Отримали 2 великі коробки з подарунками для 18 учасників майстерні та велику флешку для зберігання інформації, а також 230 євро для хлопців, що постійно проживають у "Капернаумі", - йдеться у дописі.

Зазначається, що на ці кошти планується купити вітаміни, багато бісеру й фурнітури для роботи хлопцям та деякі необхідні речі.

Як повідомляється, до благодійної акції доключилися учні української школи "Веселка", їхні батьки, вчителі й друзі та члени української громади Нідерландів.

У "Сузір'ї Оріоне" на сторінці в Facebook висловили "велике людське дякую від імені всіх майстернян".

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Як повідомлялося, львівська майстерня «Сузір'я Оріоне» опікується особливою молоддю. У березні майстерня, де щодня творять два десятки осіб із неповносправністю, відсвяткувала 10-річчя.

Спільнота отців-оріоністів, що має осередок на вул. Лінкольна, 12, опікується молоддю з ДЦП, синдромом Дауна та зі сповільненим психічним розвитком.

Отці-оріоністи ‒ це одне зі згромаджень УГКЦ, які відправляють літургії і за латинським, і за візантійським обрядами. У Львові це єдина така спільнота в Україні.

Фото: Natalya Natali‎ (сторінка "Сузір'я св.Оріоне" у Facebook)