У Вільнюсі відбувся Різдвяний концерт української колядки

Народна хорова капела «Зоринка» з Тернополя подарувала литовській публіці Різдвяний концерт української колядки.

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Литві у Facebook.

«Посольством України у Литовській Республіці спільно з Українською греко-католицькою церквою Пресвятої Трійці м.Вільнюса було організовано Різдвяний концерт української колядки у виконанні Народної хорової капели «Зоринка», яка прибула з м.Тернопіль. Колектив капели – це 40 учнів віком до 14 років», - йдеться у повідомленні.

Під час концерту, що викликав щире захоплення слухачів, пролунали відомі в Україні та усьому світі різдвяні композиції, українські колядки, зокрема всесвітньовідомий «Щедрик» українського композитора Миколи Леонтовича.

На захід, який відбувся у Костелі Святого Духа м.Вільнюса, завітали Посол України в ЛР Володимир Яценківський, голова громади українців м.Вільнюса Н.Шертвітєнє, актив громади тощо. Гостями свята також були учні українського класу, котрі прибули до Литви за підтримки уряду Литовської Республіки з підконтрольної Україні території у Донецькій та Луганській областях та м. Дніпра на навчання протягом повного учбового року у міжнародній школі «Вільнюський литовський дім», а також викладачі цього навчального закладу, численні прихожани Костелу, представники місцевих ЗМІ.

Посол України Володимир Яценківський у своєму зверненні привітав учасників концерту та усіх присутніх з Різдвом Христовим.

Захід продовжився дружнім спілкуванням виконавців з України, членів української громади, учнів українського класу, колективу Посольства у приміщенні Посольства України в ЛР, в якому також пролунали українські різдвяні колядки. Для дітей у Посольстві України в ЛР було організовано різдвяне солодке частування.

Фото: Ukrainos Ambasada Lietuvoje / Посольство України в Литві у Facebook