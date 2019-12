Українці заспівали "Щедрика" на благодійному різдвяному заході в Абу-Дабі

Представники української громади в ОАЕ взяли участь у благодійному різдвяному заході в Абу-Дабі, заспівавши легендарного "Щедрика" та інші українські колядки.

Про це повідомив координтор української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов у Facebook.

"Абу-Дабі відзначило Різдво з українськими колядками. На запрошення Собору Святого Йосипа українська громада виступила у столиці Еміратів зі "Щедриком" та іншими відомими колядками на благодійному Open House - святковому обіді та вечері, організованому громадами, де кожен, хто цього потребує, міг відчути дух Різдва далеко від рідного дому", - зазначив Семенов.

Він подякував усім колядникам за те, що вони в надкороткий час погодились відгукнутись на запрошення.

Активіст нагадав, що український Святвечір громада відзначатиме 6 січня.

"Український різдвяний сезон в Абу-Дабі триває! Створюємо дух українського Різдва у столиці Еміратів разом!", - закликав активіст.

Крім того, у рамках відзначення зимових свят в Абу-Дабі днями в приміщенні Посольства України в ОАЕ відбулося святкування Дня святого Миколая. Програма святкування була насиченою та цікавою: запалення новорічної ялинки, зустріч із Святим Миколаєм, танцювальні номери, творчі майстерні, святковий стіл для дітей, ігри, конкурси та подарунки, повідомляється на сторінці українського диппредставництва в ОАЕ.

До організації та проведення свята долучилися, зокрема, педагогічні колективи українських шкіл вихідного дня в ОАЕ «Дивосвіт» (Абу-Дабі) та «Софія» (Дубай), священник для українців греко-католиків Об’єднаних Арабських Еміратів о.Степан (Лилак), діти та їхні батьки тощо.

Фото: Yevheniy Semenov, Embassy of Ukraine in the UAE