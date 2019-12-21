Традиції святкування українського Різдва презентували в Пекінському університеті

Українські дипломати в Пекіні розповіли про національні різдвяні традиції на презентації в Пекінському університеті іноземних мов (Бейвай).

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Китаї.

«Співробітники Посольства України в Китаї провели презентацію на тему «Традиції святкування Різдва в Україні» для студентів Пекінського університету іноземних мов (Бейвай), які вивчають українську мову.

Як зазначається, китайські студенти з інтересом сприйняли інформацію про багату історію Різдва, одного із найкрасивіших і найурочистіших християнських свят, що має унікальні традиції, звичаї і символи в Україні.

По завершенню презентації відбувся майстер-клас з розпису традиційних солодких різдвяних пряників.

Фото: china.mfa.gov.ua