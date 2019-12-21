Благодійна акція “Свята без тата” об’єднує українців з усього світу - волонтер

До благодійної акції “Свята без тата” - вручення різдвяних подарунків дітям, котрі втратили батьків у війні Росії проти України - долучаються українці з усього світу.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповіла українська волонтерка у Польщі, одна з ініціаторів акції “Свята без тата” Галина Андрушков.

“Цьогоріч до нас долучилися діаспора і посольство України в Індії, які підтримали нашу акцію і передали подарунки нашим волонтерам у Києві. Нас підтримав також Ліван. Попри протести у цій країні, місцева діаспора з’їхалася з усіх куточків до столиці й записала нам разом із представниками посольства відео підтримки. Нам надходять гроші на акцію з Австралії, Канади, США. І таким чином здійснюється наша мрія: об’єднати один раз на рік - в акції подяки дітям загиблих героїв - усіх українців, які розкидані по світові. Цей маленький символічний подарунок буде знаком подяки героям від усіх українців за їхню жертву”, - зазначила Андрушков.

За словами волонтерки, список дітей в організаторів акції, на жаль, постійно поповнюється.

Подарункові набори формуються не лише в Польщі, а й в Україні – у Київській, Рівненській, Вінницькій та Хмельницькій областях, куди волонтери з Польщі пересилають кошти та частину солодощів.