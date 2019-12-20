Подарунок Сущенка був одним із найзворушливіших на аукціоні “Свята без тата” — волонтер

Подарунок українського журналіста Романа Сущенка та посла України в Польщі Андрія Дещиці на інтернет-аукціон благодійної акції “Свята без тата” був одним з найемоційніших та найзворушливіших.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповіла український волонтер у Польщі, один з ініціаторів акції “Свята без тата” Галина Андрушков.

“Одним із найбільш емоційних і дуже символічних лотів є подарунок репродукції малюнка Романа Сущенка, яку він разом із послом України в Польщі Андрієм Дещицею передав на аукціон. Торік ми готували подарунки і для сина Романа, коли він (Роман Сущенко - ред.) був в ув’язненні. Після того, як Сущенка було звільнено, він, не вагаючись, одразу передав нам свою картину для аукціону”, - розповіла Андрушков.

За словами волонтерки, цього року благодійна акція набула більшого розголосу, її підтримали відомі особи – письменники, спортсмени, громадські діячі. Зокрема, йдеться про цьогорічну Нобелівську лауреатку з літератури Ольгу Токарчук, відому українську боксерку Олександру Сидоренко.

Як інформувало агентство, одну з репродукцій малюнків колишнього бранця Кремля, власного кореспондента Укрінформу Романа Сущенка продано на благодійному онлайн-аукціоні “Свята без тата” за 550 польських злотих (понад 140 євро).

“Свята без тата” – щорічна благодійна акція у Польщі зі збору коштів і подарунків для дітей, які втратили батьків на війні на сході України. Подарунки українським дітям волонтери вручають під час Різдвяних свят.