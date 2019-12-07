"Свята без тата": репродукцію Сущенка продали на благодійному аукціоні

Одну з репродукцій малюнків колишнього бранця Кремля, власного кореспондента Укрінформу Романа Сущенка продано на благодійному онлайн-аукціоні за 550 польських злотих (понад 140 євро).

Гроші, отримані з продажу картини українського журналіста, буде спрямовано на благодійну акцію “Свята без тата”, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Онлайн-аукціон з продажу картини Сущенка тривав з 1 по 5 грудня. Початкова ціна за репродукцію була 300 злотих. Картину хотіли купити п’ятеро учасників аукціону, а перемогла громадська активістка і волонтерка Ірина Юрчак, яка декілька разів перебивала пропозиції конкурентів.

“Є речі, котрі важко оцінити грошима... В День волонтера, я роблю собі подарунок, котрий стане моїм оберегом, символом незламності духу, віри та боротьби! Дана картина буде найкоштовнішою прикрасою мого кабінету!”,- зазначила Юрчак у Facebook.

Як інформувалося Сущенко і посол України в Польщі Андрій Дещиця 26 листопада спільно передали одну з репродукцій малюнків журналіста на цьогорічну благодійну акцію “Свята без тата”.

Читайте також: Сущенко і Дещиця закликають польські ЗМІ писати про бранців Кремля

Донедавна виставка репродукцій малюнків експонувалася на фасаді посольства України у Варшаві.

“Свята без тата” – щорічна благодійна акція у Польщі зі збору коштів і подарунків для дітей, які втратили батьків на війні на сході України. Подарунки українським дітям волонтери вручають під час Різдвяних свят.