"Свята без тата": репродукцію Сущенка продали на благодійному аукціоні
Гроші, отримані з продажу картини українського журналіста, буде спрямовано на благодійну акцію “Свята без тата”, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Онлайн-аукціон з продажу картини Сущенка тривав з 1 по 5 грудня. Початкова ціна за репродукцію була 300 злотих. Картину хотіли купити п’ятеро учасників аукціону, а перемогла громадська активістка і волонтерка Ірина Юрчак, яка декілька разів перебивала пропозиції конкурентів.
“Є речі, котрі важко оцінити грошима... В День волонтера, я роблю собі подарунок, котрий стане моїм оберегом, символом незламності духу, віри та боротьби! Дана картина буде найкоштовнішою прикрасою мого кабінету!”,- зазначила Юрчак у Facebook.
Як інформувалося Сущенко і посол України в Польщі Андрій Дещиця 26 листопада спільно передали одну з репродукцій малюнків журналіста на цьогорічну благодійну акцію “Свята без тата”.
Донедавна виставка репродукцій малюнків експонувалася на фасаді посольства України у Варшаві.
“Свята без тата” – щорічна благодійна акція у Польщі зі збору коштів і подарунків для дітей, які втратили батьків на війні на сході України. Подарунки українським дітям волонтери вручають під час Різдвяних свят.