Сущенко і Дещиця закликають польські ЗМІ писати про бранців Кремля

Колишній бранець Кремля кореспондент Укрінформу Роман Сущенко і посол України в Польщі Андрій Дещиця подякували польським журналістам за зусилля щодо визволення українського колеги і закликали їх не зупинятися, адже в російських катівнях залишається багато українських політв’язнів.

Про це йшлося на їхній зустрічі з представниками Асоціації польських журналістів (SDP) у Варшаві, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Ми прийняли кілька публічних заяв на підтримку журналіста Романа Сущенка”, - зазначив на зустрічі голова SDP Кшиштоф Сковронський.

За його словами, перше таке звернення було прийняте 4 жовтня 2016 року – через декілька днів після затримання у Москві власного кореспондента Укрінформу, а останню – у червні 2019 року, за декілька місяців до його звільнення.

Сущенко і Дещиця провели зустріч з польськими журналістами / Фото: Юлія Сущенко, Укрінформ

Посол України в РП Андрій Дещиця подякував польським журналістам за солідарність і підтримку.

“Але боротьба триває, ми її продовжуємо. Важливо відчути, що можемо досягнути результату і перемогти лише тоді, коли ми об’єднані, коли тиск на путінський режим триває, і боротися доти, доки всіх в’язнів буде звільнено, а захоплені території, зокрема Крим і Донбас, буде повернуто Україні”, - заявив дипломат.

Він наголосив, що для цієї боротьби дуже важлива кожна стаття, кожен голос польських журналістів.

У свою чергу Сущенко подякував польським колегам за підтримку, яка була для нього дуже важливою під час перебування у неволі. Він підкреслив, що заяви асоціації журналістів Польщі, Франції та інших країн мали вплив на звільнення українських політв’язнів.

За словами Сущенка, в ув’язненні отримував листівки і від поляків. “Я отримав з Польщі 10-12 листівок, зокрема з Варшави, Кракова. Це було дуже зворушливо”, - зазначив Сущенко.

Він закликав польських колег писати на тему України, українських політв’язнів у РФ. Журналіст повідомив, що, за даними українського омбудсмена, на території Росії перебуває 115 українських політв’язнів, окрема 87 кримських татар.

“Незабаром ми передамо вам повні списки цих людей, аби про них знали і постійно згадували також і в Польщі”, - наголосив Сущенко.

Директор центру моніторингу свободи ЗМІ SDP Йоланта Гайдаш підкреслила, що їхня організація продовжуватиме активно підтримувати колег-журналістів, які опинилися в біді.

“Ми не залишатимемося осторонь таких випадків, стоятимемо горою за наших колег-журналістів”, - підкреслила Гайдаш.

Сущенко відповів на численні запитання польських колег і подарував репродукцію одного зі своїх малюнків голові SDP Кшиштофу Сковронському.