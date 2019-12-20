Галина Андрушков, Вікторія Батрин, волонтери

Уже традиційно шостий рік поспіль напередодні Різдвяних свят “добрі Ельфи”, як себе називають українські волонтери у Варшаві, розпочали кропітку і масштабну благодійну місію. Святий Миколай повинен завітати в Україні до дітей, які втратили батьків у неоголошеній російській війні на сході, й подарувати їм хоч краплину радості. Заради вдячної посмішки на дитячому обличчі впродовж понад двох місяців триває активна робота по збору коштів, закупівлі солодощів і подарунків, формуванню подарункових наборів і їх відсиланню адресатам по всій Україні.

Про те, як відбувається акція “Свята без тата” в цьому році й якими є її особливості – в інтерв’ю власному кореспондентові Укрінформу розповіли волонтери, ініціатори акції – мати і донька Галина Андрушков і Вікторія Батрин.

ПОДАРУНОК СУЩЕНКА НА ІНТЕРНЕТ-АУКЦІОН Є ОДНИМ ІЗ НАЙБІЛЬШ ЗВОРУШЛИВИХ

- Шостий рік триває різдвяна акція “Свята без тата”. Якими є особливості її цьогорічного проведення?

Лауреатка Нобелівської премії з літератури Ольга Токарчук передала нам свої книги з автографами

Галина Андрушков (Г.А.): - Особливості є, оскільки цього року акція набула більшого розголосу. Нас підтримали відомі особи – українські та польські письменники, діячі культури, співаки. Наприклад, лауреатка Нобелівської премії з літератури Ольга Токарчук передала нам свої книги з автографами спеціально для інтернет-аукціону, кошти з проведення якого підуть на “Свята без тата”.

- Інтернет-аукціон у рамках акції проводиться вперше. Розкажіть детальніше про нього?

Г.А.: - Так, у більших масштабах він проводиться вперше. Раніше лотів було дуже мало. Але цього року ми вирішили робити масштабніше. До організації залучено кілька людей. На аукціон уже виставлено понад 35 різноманітних лотів, які або ще можна придбати, або їх уже продано. Про точну кількість лотів ми зможемо повідомити після завершення аукціону, адже весь час з’являються нові.

- Що є серед цих лотів?

Г.А.: - Одним із найбільш емоційних і дуже символічних лотів є подарунок на аукціон репродукції малюнка Романа Сущенка, яку він передав разом із послом України в Польщі Андрієм Дещицею. Торік ми готували подарунки і для сина Романа, коли він був в ув’язненні. Після того, як Сущенка було звільнено, він не вагаючись одразу передав нам свою картину для аукціону.

На аукціон виставлено й боксерські рукавиці відомої української боксерки Олександри Сидоренко, чи, як я вже згадувала, книги Нобелівської лауреатки Ольги Токарчук з її підписом. Звичайно, я б не хотіла применшувати ролі інших людей, адже серед осіб, які передають свої лоти на аукціон, є дуже багато відомих людей.

- Доки триватиме збір коштів та формування подарунків на акцію і коли ви маєте намір їх передавати в Україну?

Вікторія Батрин (В.Б.): - Збір коштів триває з 1 листопада по 1 січня. Ми сподіваємося, що до Різдва в Україні ми зможемо передати принаймні більшу частину подарунків. Якщо не встигнемо всі, оскільки у списках є дуже багато дітей, то другу частину подарунків ми передамо до Йордану.

НАЙВАЖЧЕ ЧИТАТИ ЛИСТИ ВІД ВДІВ

- Скільки дітей українських героїв зараз є у списках?

В.Б.: - Понад три тисячі. На даний момент ми формуємо нові списки, їх передають із різних регіонів. Якщо перераховувати, то точно є Вінницька, Тернопільська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Львівська області. Зараз до нас доходять списки дітей зі східних регіонів України, яких ми не мали минулого року. Але точну кількість дітей, які отримали подарунки, ми зможемо назвати після завершення акції.

До нас пишуть вдови загиблих на сході, і ми все це пропускаємо через себе

Г.А.: - Щодо списків, то я б ще додала, що в цьому році ми їх маємо з усієї України. Нам передали ці списки різні організації. Дуже велика кількість дітей, батьки котрих загинули. А у списках є ще поранені, а також ті, хто зараз на фронті. Ми маємо списки ще з попередніх років і маючи тепер нові – перевіряємо, чи прізвища десь не дублюються.

В.Б.: - А ще до нас пишуть вдови загиблих на сході. Вони почули про нашу акцію і відгукнулися. Такі листи читати дуже важко. Ми це все пропускаємо через себе, а потім довго відходимо від цього, хворіємо.

- Ви розповіли про інтернет-аукціон. У які ще способи триває збір коштів?

В.Б.: - Можна сплатити кошти на краудфаундинговій платформі Zrzutka.pl. Можна організувати збір подарунків та грошей самостійно, і таким чином до нас приєднується все більше людей. Вони збирають подарунки у різних містах Польщі. Подекуди ми навіть не знаємо, що хтось у себе в місті проводить цю акцію. Лише пізніше ми дізнаємося, коли нам привозять подарунки або надсилають фотографії, що зібрано подарунки чи кошти. Можна також безпосередньо принести речі до Українського дому у Варшаві або ж взяти участь в інтернет-аукціоні.

Є багато варіантів долучитися до акції. Але можна, наприклад, допомогти нам і фізично, адже у нас дуже багато роботи щодо пакування подарунків. Наша команда добрих ельфів, яка складається з 20-30-ти осіб, не завжди має змогу все встигнути зробити, ми потребуємо допомоги.

АКЦІЮ ПІДТРИМУЮТЬ В ІНДІЇ, АВСТРАЛІЇ ТА США

- Які цікаві моменти у вас були під час цьогорічної акції “Свята без тата”?

Г.А.: - Ми із захопленням сприймаємо всіх, хто долучається до нас, особливо тих, хто робить це здалеку. Цьогоріч до нас долучилися діаспора і посольство України в Індії, які підтримали нашу акцію і передали подарунки нашим волонтерам у Києві. Нас підтримав також Ліван. Попри протести у цій країні, місцева діаспора з’їхалася з усієї країни до столиці й записала нам разом із представниками посольства відео з підтримкою. Нам надходять гроші на акцію з Австралії, Канади, США. І таким чином здійснюється наша мрія: об’єднати один раз на рік, в акції подяки дітям загиблих героїв, всіх українців, які розкидані по світові. Цей маленький символічний подарунок буде знаком подяки героям від усіх українців за їхню жертву.

- Які у вас очікування від цьогорічної акції?

Г.А.: - Завжди є страх, що ми не зберемо навіть частини грошей, які потрібні для проведення акції. Ми не знаємо цього до останнього моменту, адже більшість коштів надходить уже наприкінці акції, у період між українськими і польськими різдвяними святами. Тоді найбільш активно перераховуються кошти. Ми дуже хочемо, щоб цих коштів було більше, адже значну частину подарунків наші ельфи формують в Україні за передані нами кошти. Ми вже фізично не можемо спакувати таку велику кількість подарунків, тому частина з них пакується в Київській, Рівненській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Ми також пересилаємо їм частину солодощів із Польщі, але основна робота по формуванню подарунків вестиметься ними на місцях.

Юрій Банахевич. Варшава

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