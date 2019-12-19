СКУ вітає ухвалення Радою закону про держпідтримку Пласту з пропозиціями Зеленського

Світовий конґрес українців (СКУ) привітав прийняття Верховною Радою Закону України "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України" з пропозиціями Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляється на сайті СКУ.

"Визнання Пласту на державному рівні України є важливим кроком для розвитку пластового і скаутського руху в Україні й за її межами та для зміцнення співпраці пластової молоді України й діаспори. СКУ гордий тим, що своїми діями долучився до просування закону про визнання і підтримку Пласту перед Президентом та Верховною Радою України”, - заявив Президент СКУ Павло Ґрод.

Як зазначається, Пласт є однією з найстаріших та найпотужніших українських молодіжних організацій, яка більше 100 років об’єднує українську молодь на високих духовних і національних засадах згідно з принципом “Служіння Богові і Україні”.

«Пласт є невід’ємною частиною світової пластової мережі, яка виховує українську молодь діаспори в дусі патріотизму та всіляко сприяє збереженню нашої національної ідентичності, насамперед української мови, історії, культури і традицій, а також зміцненню й захисту незалежної Української держави, включно й у нинішній нелегкий для неї час», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня Верховна Рада ухвалила закон про держпідтримку Пласту з пропозиціями Президента України Володимира Зеленського. Відповідне рішення підтримали 316 народних депутатів при мінімально необхідних 226.