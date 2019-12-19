СКУ вітає ухвалення Радою закону про держпідтримку Пласту з пропозиціями Зеленського
Про це повідомляється на сайті СКУ.
"Визнання Пласту на державному рівні України є важливим кроком для розвитку пластового і скаутського руху в Україні й за її межами та для зміцнення співпраці пластової молоді України й діаспори. СКУ гордий тим, що своїми діями долучився до просування закону про визнання і підтримку Пласту перед Президентом та Верховною Радою України”, - заявив Президент СКУ Павло Ґрод.
Як зазначається, Пласт є однією з найстаріших та найпотужніших українських молодіжних організацій, яка більше 100 років об’єднує українську молодь на високих духовних і національних засадах згідно з принципом “Служіння Богові і Україні”.
«Пласт є невід’ємною частиною світової пластової мережі, яка виховує українську молодь діаспори в дусі патріотизму та всіляко сприяє збереженню нашої національної ідентичності, насамперед української мови, історії, культури і традицій, а також зміцненню й захисту незалежної Української держави, включно й у нинішній нелегкий для неї час», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня Верховна Рада ухвалила закон про держпідтримку Пласту з пропозиціями Президента України Володимира Зеленського. Відповідне рішення підтримали 316 народних депутатів при мінімально необхідних 226.