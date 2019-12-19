В СКУ привітали створення Спілки української молоді в Португалії

Світовий конґрес українців (СКУ) привітав створення у Португалії Спілки української молоді.

Про це йдеться на сторіні СКУ у Facebook.

«Вітаємо нового члена Спілки української молоді - Спілку української молоді в Португалії, яка відбула Установчий з’їзд у Лісабоні 15 грудня», - йдеться у привітанні.

Як повідомляється на сторінці СУМ у соцмережі, 15 грудня цього року в португальській столиці відбувся Установчий з’їзд Спілки української молоді в Португалії. Таким чином, світову родину СУМ офіційно поповнила ще одна крайова структура, яка об’єднує сумівців Португальської Республіки.

Зазначається, що цьому передувала наполеглива кількарічна праця Ініціативної групи зі створення СУМ в цій країні.

Як повідомляється, Установчий з’їзд розпочався молитвою. Делегати вшанували хвилиною мовчання пам’ять полеглих Героїв України та подруги Тетяни Ізбаж, яка багато доклалася до розвитку сумівського життя на цьому терені.

Присутній на відкритті голова Світової управи Спілки української молоді друг Андрій Бігун привітав усіх з цією подією.

«Це історична подія, яка засвідчує вашу організаційну зрілість та офіційне входження в статусі крайової структури до лав світового СУМу. Цьому передувала кількарічна наполеглива праця вашої Ініціативної групи, яка дала добрий результат, наслідком чого є сьогоднішня подія. Щиро бажаємо СУМ в Португалії дальшого розвитку та зростання, а Крайовому з’їзду – мудрих рішень», - сказав у своєму зверненні до делегатів Андрій Бігун.

Учасників зібрання привітали також Надзвичайний і Повноважний Посол України в Португалії Інна Огнівець, голова Спілки українців в Португалії та представник Світового конґресу українців у Західній Європі Павло Садоха, представник українського культурно-освітнього центру «Дивосвіт» Ольга Гарасимчук, референт зовнішнього розвитку СУМ, представник СУМ в Німеччині друг Андрій Несмачний, митець Костянтин Шупляков, семінарист брат Назар.

Також були зачитані письмові привітання, які надійшли від Крайових управ СУМ різних країн та партнерських громадських організацій.

Делегати з’їзду прийняли ряд постанов, рішень та резолюцій, спрямованих на подальший розвиток сумівської діяльності на терені Португалії, а також обрали Крайову управу Спілки української Молоді в Португалії. Її очолила Алла Фіть.

До складу Крайової управи також увійшли:

Заступник голови – Олександр Підперигора.

Секретар та голова Виховної ради – Неля Підперигора.

Організаційні референти – Андрій Іваночко та Іринау Балюк.

Фінансований референт – Катерина Піцко.

Контрольна комісія та Товариський суд діятимуть в такому складі: подруга Галина Ілюк та друг Микола Чабан.

На завершення засідання подруга Алла Фіть звернулася до всіх учасників засідання з словами подяки та заохочення до подальшої розбудови Спілки на теренах Португалії.

Після завершення роботи З’їзду його учасники взяли участь в Літургії, яку відправив о. Іван Петляк в каплиці семінарії святого Павла де Альмада.

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Фото: Ukrainian Youth Association - CYM Global у Facebook