В українській школі в Дубаї зустріли Святого Миколая

В українській школі в ОАЕ «Софія» в Дубаї відзначили завершення навчального півріччя та Свято Миколая.

Про це повідомляється на сторінці закладу в Facebook.

«Чудове навчальне півріччя в Українській школі в ОАЕ “Софія” закінчилося новорічною казкою від Святого Миколая!», - йдеться у дописі.

День справжніх див та чудес пройшов у школі 14 грудня, зазначається у соцмережі. Діти, які виявилися талановитими артистами, подарували гостям чудове свято: казкову зустріч з Великим Гостем – Святим Миколаєм. У школі підготували мюзикл, в якому показали веселі пригоди з відьмочкою, чортом, лісовими героями, дівчинкою Мар’яночкою, в якої одужала мама завдяки справжньому диву. Подарунки від Святого Миколая, цікавий майстер-клас, солодкий стіл та танцювальна вечірка на завершення додали ще більше втіхи малечі.

У школі висловили велику подяку усім, хто долучився до підготовки та проведення свята: священнику для українців - греко-католиків Об’єднаних Арабських Еміратів отцю Степану, артистам, постановникам дитячих номерів, сценаристам, організаторам майстер-класів тощо.

«Важко перерахувати всіх учасників дійства. Це була команда дивовижних людей, які допомагали нам з надзвичайною віддачею та любов'ю, і кожен з них робив нас трошки щасливішими», - зазначили у школі.

Фото, відео: Українська школа в ОАЕ / Ukrainian School in the UAE у Facebook