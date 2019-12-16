В українській школі в Торонто відбулися Свято Миколая та Різдвяний концерт

В Українській суботній школі ім.Юрія Липи у Торонто відзначили Свято Миколая та провели Різдвяний концерт.

Про це повідомила директорка школи Оксана Соколик у Facebook.

«Субота у Школі української спадщини імені Юрія Липи була дуже гамірною, веселою, урочистою та захоплюючою! Адже учні - від маленького до великого - готувалися до Свята Миколая та Різдвяного концерту, зустрічали Св.Миколая з дарунками, домальовували малюнки та виготовляли різдвні зірочки. А відтак - виступали на святковій цені та зустрічали справжнісінький вертеп з Козою», - написала Оксана Соколик.

Вона розповіла, що і діти, і батьки були дуже задоволені. «Дітлахи чудово виступали - співали, декламували, колядували. А ще гості оглянули виставку малюнків учнів школи, які вони створили на уроках та гуртку малювання», - зазначила директорка.

Вона зауважила, що концерт мав великий успіх завдяки відданій і творчій праці більш як двох десятків вчителів школи.

Оксана Соколик подякувала Кредитовій Cпілці «Будучність» (BCU Financial), Лізі українців Канади, відділ Торонто, журналу “Розумники” та школі ім.Юрія Липи за чудові дарунки, які усі діти на святі отримали із рук Миколая.

Директорка школи також висловила щиру вдячність батькам і учням, які допомогли у підготовці та проведенні свята, і побажала усім веселих різдвяних свят і щасливого Нового року.

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Фото: сторінка Yuri Lypa Ukrainian School / Школа ім.Юрія Липи (Сергій Козак, Ірина Данчук, Хав'єр Апонюк-Савич, Ігор Соколик) у Facebook