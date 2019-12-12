В Абу-Дабі організують зимовий табір для української малечі

Українська школа «Дивосвіт» при Посольстві України в Абу Дабі запрошує на зимовий табір для українських дітлахів.

Він пройде 15-19 грудня під час зимових канікул, повідомляється на сторінці школи у Facebook.

"З 10:00 до 11:00 (11:30) плануємо бути у школі "Дивосвіт": вивчати колядки, пісні про зиму, готувати ялинкові іграшки, подарунки - все на зимову святкову тематику. А потім разом дружно подорожуємо у місця, цікаві й корисні для учнів", - розповіла співініціатор заснування школи Тетяна Атаб.

За її словами, групу вже практично набрано. Охочих приєднатися та запропонувати ідеї для втілення під час табору просять реєструватися в коментарях.

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Український зимовий табір 2019 відбудеться у перший тиждень канікул в ОАЕ.

Фото: rodyna.org.ua, Tania Atab‎ у Facebook