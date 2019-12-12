Українки Америки проведуть благодійний ярмарок різдвяної випічки для допомоги сиротам

43-їй відділ Союзу українок Америки (СУА) імені Олени Пчілки проведе 21 грудня благодійний ярмарок різдвяної випічки.

Під час ярмарку, що відбудеться у Дженкінтауні (штат Пенсильванія), збиратимуть кошти для допомоги українським сиротам, повідомляється на сторінці Союзу українок Америки, Регіональна рада Філадельфії, у Facebook.

"Завітайте та прикрасьте ваш святковий різдвяний стіл нашою смачною домашньою випічкою і так само разом з нашим відділом долучіться до спільної акції "Допомога сиротам в Україні", - запросили організатори.

Як зазначається, на ярмарку продаватимуть пампушки, пляцки, тістечка тощо.

Захід відбудеться в Українському культурно-освітньому центрі в Дженкінтауні (штат Пенсильванія) за адресою: 700 Cedar Rd. Jenkintown, PA 19046.

Членкині 43-відділу СУА подякували усім небайдужим за жертовність та підтримку.

Фото: patelnya.com.ua, з архіву UNWLA, Philadelphia Regional Council, СУА у Facebook