У Калгарі відбувся 23-й фестиваль українських колядок

У канадському Калгарі відбувся 23-й щорічний фестиваль українських колядок.

Фото та відео з виконанням різдвяних співів розмістили на сторінці української католицької церкви св.Стефана (St. Stephen Protomartyr Ukrainian Catholic Church) у Facebook.

«Розпочніть свій різдвяний сезон з відвідин нашого щорічного фестивалю українських колядок у Калгарі», - запрошували організатори українську громаду міста та усіх охочих.

Захід відбувся в Українському культурному центрі Святого Володимира.

Організаторами фестивалю виступили Конгрес українців Канади, відділ Калгарі, та український православний собор Святого Володимира (St. Vladimir's Ukrainian Orthodox Sobor - Calgary, AB) у Калгарі.

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Фото, відео: St. Stephen Protomartyr Ukrainian Catholic Church у Facebook