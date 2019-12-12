У Калгарі відбувся 23-й фестиваль українських колядок
Фото, відео
Укрінформ
У канадському Калгарі відбувся 23-й щорічний фестиваль українських колядок.
Фото та відео з виконанням різдвяних співів розмістили на сторінці української католицької церкви св.Стефана (St. Stephen Protomartyr Ukrainian Catholic Church) у Facebook.
«Розпочніть свій різдвяний сезон з відвідин нашого щорічного фестивалю українських колядок у Калгарі», - запрошували організатори українську громаду міста та усіх охочих.
Захід відбувся в Українському культурному центрі Святого Володимира.
Організаторами фестивалю виступили Конгрес українців Канади, відділ Калгарі, та український православний собор Святого Володимира (St. Vladimir's Ukrainian Orthodox Sobor - Calgary, AB) у Калгарі.
Фото, відео: St. Stephen Protomartyr Ukrainian Catholic Church у Facebook