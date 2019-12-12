У Преторії зустрічають Миколая та презентують українське Різдво в танці й поезії

Свято Миколая відбудеться сьогодні у Преторії для українців та їх друзів.

Про це повідомляється на сторінці події у Facebook.

"Святий Миколай приїде з України до Піденної Африки до дітей різного віку! Посольство України в ПАР, Українська Асоціація в ПАР, Karandash Studio, Brooklyn Theatre and IDSA запрошують приєднатися 12 грудня до святкування Дня святого Миколая!", - йдеться в анонсі.

Свято відбудеться 12 грудня о 10:00 в Brooklyn Theatre (Greenlyn, Shop 21, Thomas Edison St, Menlo Park, Pretoria).

Аби гості заходу відчули на смак українську зиму, організатори підготували програму, в якій передбачено показ мультфільму "Микита Кожум'яка", розваги та подарунки.

Минулої суботи Українська Асоціація в ПАР провела Свято Миколая для українських діток у Кейптауні, повідомляється на сторінці асоціації у Facebook.

Для дітей була організована насичена програма. Свято розпочалося з незвичайного знайомством з Миколаєм, в якому вони представляли свою креативність та вміння: танці, віршики, трюки з гімнастики і багато інших різних талантів. Діти отримали солодкі подарунки і масу задоволення.

Організатори свята хотіли максимально наблизитися до зимових розваг в Україні, тому діти кидали "сніжки" в "сніговика" під палючим африканський сонцем та збирали "сніжинки".

Неабияк припало до душі малечі декорувати імбирне печево, а потім смакувати ним.

На думку організаторів свята, за допомогою таких заходів діти пізнають українську культуру в ПАР.

У неділю, 8 грудня, в м.Центуріон відбувся поетично-хореографічний перформанс "Покажи мені своє Різдво". Виставу підготували українська хореографиня Катерина Альошина (Katy Aleshyna) та письменниця Оксана Куценко (Розумна), які живуть у ПАР.

У перформансі поєдналися традиції українського Різдва і дихання Південної Африки, поезія та рух, минуле й теперішнє. У виставі також розповідається про всесвітньо відому колядку "Щедрик". Авторки вважають важливим, "аби ми, українці, не забували і розповідали всьому світові, що відома колядка Carols of the Bells має українське походження, адже в її основі - народна пісня "Щедрик" у обробці Миколи Леонтовича".

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Фото: www.uaza.co.za, Ukrainian Association of South Africa Українська Асоціація в ПАР, Катя Алешина, Оксана Розумна у Facebook