Українці в Будапешті виготовляли різдвяних дідухів

В угорській столиці відбувся майстер-клас із виготовлення традиційних різдвяних дідухів.

Про це повідомляється на сторінці Kőbányai Ukrán Önkormányzat (Самоврядування українців Кьобані) у Facebook.

"Майстер-клас "Робимо дідуха власноруч", організований Самоврядуванням українців Кьобані, зібрав у ресторані "Український двір" велику кількість людей. Плетіння дідуха – добра традиція українців протягом віків, а в Будапешті за ідеєю Вікторї Петровської (голови Самоврядування українців Кьобані - ред.) українці проводять його вдруге", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього разу до організації свята долучилися і два новостворені українські самоврядування: Kispesti Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat (Самоврядування українців Кішпешта) та Óbuda-Békásmegyer Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat (Самоврядування українців Оубуди).

Майстер-клас тривав три години і зібрав багато людей, небайдужих до українських традицій.

Участь у заході була безкоштовна. Організатори забезпечили учасників матеріалами та інструментами.

"Жито – то символ життя, пшениця – достаток, овес – здоров’я, родючість, а льон – символ дівочої краси. І саме із цих основних елементів ми і в’яжемо дідухи. Деколи використовуємо ще льон, плоди якого розмальовуємо у блакитний колір тому, що він на фоні жовтих злаків формує українські національні кольори", - розповідається у дописі.

Дідух - українська різдвяна прикраса, а також символ урожаю, добробуту, багатства, безсмертного предка, оберега роду. В Україні його ставили в хаті напередодні Різдва.

Традиція дідуха сягає дохристиянських часів. Слово дідух, або дід, має давнє коріння і символізує зв’язок українців зі своїми предками-родичами.

Фото: Kőbányai Ukrán Önkormányzat у Facebook