У Стамбулі на Миколая проведуть "Урок мрій"

У Стамбулі до Дня Святого Миколая покажуть театралізоване дійство "Ніч перед Різдвом" і проведуть урок мрій, різдвяні майстер-класи та ярмарок.

Про це повідомляє Українське Товариство в Стамбулі у Facebook.

"Маємо честь запросити вас, дорослих і дітей, на святкову програму до Дня Святого Миколая. У святковій програмі: "Урок мрій", майстер-класи, співи, хороводи, театралізоване дійство "Ніч перед Різдвом" та традиційні подарунки від Святого Миколая", - йдеться в анонсі заходу.

Свято та ярмарок пройдуть 21 грудня у приміщенні української суботньої школи в районі Йенібосна.

На ярмарку будуть представлені вироби хенд-мейд, іграшки, сувеніри, прикраси, текстиль, випічка, страви української кухні.

Внески учасників ярмарку підуть на матеріальну допомогу для дітей з України, що проходять лікування в Стамбулі.

Фото: kolomyia.today