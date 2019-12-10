Росія повинна нести повну відповідальність за відбудову розбитої війною України - Стефан Романів

Росія повинна вивести свої війська з України, нести повну відповідальність за відбудову розбитої війною частини України та виплатити відшкодування всім постраждалим від російсько-української війни, а також родичам загиблих у катастрофі рейсу МН17.

Про це заявив перший віцепрезидент Світового конґресу українців (СКУ) Стефан Романів в інтерв’ю службі Радіо Свобода.

"Росія – це держава-агресор. Якщо ми говоримо про відновлення миру в Україні, то Російська Федерація має вивести своє військо з української території, і це головне. Також Росія повинна нести повну відповідальність за відбудову розбитої війною України, та виплату репарацій всім постраждалим від війни в Україні, а також – родинам загиблих у малайзійському літаку рейсу MH17", - сказав Романів.

Він зазначив, що українська діаспора також закликає лідерів Німеччини, Франції, союзників України посилити міжнародні санкції проти Росії, допоки Москва не деокупує суверенну українську територію Криму та частини Донецької та Луганської областей.

На думку першого віцепрезидента СКУ, наразі варто "об’єднати зусилля – Президент України, українське суспільство, діаспора – і дати чіткі меседжі світовій спільноті, що Україна потерпає від російської агресії".

Романів зазначив, що українці світу, зокрема, СКУ, не можуть лишатися осторонь, коли вирішується майбутнє України. «Світовий конгрес українців – це впливовий голос діаспори, ми проводимо послідовну кампанію підтримки України», - зауважив перший віцепрезидент СКУ.

"Ми працюємо з урядами країн проживання: намагаємося впливати на них, інформуємо про події в Україні", - повідомив Романів. Він додав: "У своїх країнах проживання ми також спілкуємося із публічними особами, із ЗМІ, пояснюючи їм, що це Росія розпочала війну в Україні, і на сьогодні результат цієї війни – більш як 13 тисяч вбитих та понад 30 тисяч поранених українців, а понад півтора мільйона людей були змушені виїхати з "малої батьківщини". Цю інформацію ми оприлюднили у заяві СКУ напередодні зустрічі "нормандської четвірки".

Світовий конґрес українців (СКУ) є міжнародною координаційною надбудовою над українськими громадськими організаціями у діаспорі. Це неприбуткова організація, заснована 1967 року у США. На сьогодні об’єднує понад 20 мільйонів українців у більш як 130 країнах світу.

Фото: Павло Багмут