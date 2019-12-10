Росія має нести відповідальність за виконання домовленостей мирних переговорів - СКУ

Світовий конґрес українців (СКУ) за підсумками "нормандського саміту" закликав світ визнати відповідальність Росії за агресію в Україні та змусити РФ нести відповідальність за виконання мирних домовленостей.

Про це йдеться на сайті СКУ.

"Якщо б Росія справді прагнула миру, ніколи би війни взагалі не було. Ми стурбовані тим, що учасники зустрічі Франція та Німеччина не визнали факту відповідальності Росії за збройну агресію на Донбасі та окупацію Криму. Тож СКУ хотів би нагадати світу, що Росія є країною-агресором, а отже має нести відповідальність за виконання домовленостей мирних переговорів", - зазначив президент СКУ Павло Ґрод.

Він зауважив, що "мир в Україні є важливою передумовою миру та безпеки в Європі, і безпекові рішення повинні передувати політичним домовленостям".

"СКУ продовжуватиме глобальну кампанію підтримки України та протидії російській агресії, яку ми оголосили напередодні саміту в Парижі. Закликаємо всіх українців та друзів України підтримати наступні кроки до миру, а міжнародну спільноту - визнати відповідальність Росії як агресора", - наголосив Павло Ґрод.

Як зазначається, в СКУ підтримують Президента України Володимира Зеленського у прагненні досягнення миру. "Зустріч в "нормандському форматі" в грудні стала наступним кроком у мирних переговорах. СКУ підтримує Президента України в пошуку доріг до миру і закликає Президента це робити в рамках червоних ліній і втриманні української позиції", - йдеться у повідомленні.

Водночас Світовий конґрес українців укотре наголосив на важливості збереження міжнародної коаліції підтримки України та протидії російській агресії і закликав міжнародну спільноту дотримуватися чіткої та однозначної позиції щодо ряду пунктів.

По-перше, жодні вибори не можуть відбуватися на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей до тих пір, поки всі російські війська, найманці, зброя та матеріальні засоби не будуть виведені з української території, поки Україна не поверне повний контроль української сторони на українсько-російському кордоні, поки не пройде достатній період нормалізації для відтворення демократичних інститутів, та поки вимушені переселенці з Донбасу не зможуть мирно повернутися до своїх домівок.

По-друге, визначений Конституцією України стратегічний курс України щодо євроатлантичної інтеграції та НАТО є незворотнім та незмінним.

По-третє, міжнародні санкції проти Росії повинні бути посилені та розширені, поки Росія не деокупує суверенну українську територію Криму та частини Донецької та Луганської областей.

По-четверте, не може бути жодних прямих переговорів з лідерами підконтрольних Росії терористичних організацій так званих "ДНР" та "ЛНР".

По-п’яте, Росія повинна нести повну відповідальність за відбудову розбитої війною України, та виплату репарацій всім постраждалим від війни проти України та від збиття малайзійського літака рейсу MH17.

У СКУ нагадали, що Світовий конґрес українців напередодні "нромандського саміту" підтримав мирний процес кампанією #ПідтримайУкраїну та #СТОПросійськійагресії, а також провів серію маніфестацій та зустрічей на підтримку України в усьому світі, та, зокрема, в Парижі за участі Президента СКУ, Павла Ґрода.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбувся саміт нормандської четвірки за участю президентів України, Франції, Росії та канцлера Німеччини.