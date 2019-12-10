В японській Осаці відбудеться виїзне консульське обслуговування українських громадян
Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Японії.
«28-29 грудня 2019 року консул України перебуватиме у м.Осака з метою здійснення консульського обслуговування громадян України», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, під час виїзного консульського обслуговування громадяни будуть мати можливість отримати наступні послуги: вчинити нотаріальні дії, здійснити дії та консультації з питань громадянства, отримати консультації щодо реєстрації актів цивільного стану.
Всі бажаючі здійснити перераховані вище дії та отримати консультації з консульських питань можуть записати на прийом до консула в м. Осака за телефоном 03-5474-9773 або надіслати повідомлення на імейл olena.ivanchuk@mfa.gov.ua.
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