Українців застергіають від поїздок до Лівії через загострення безпекової ситуації

У Посольстві України у Лівії рекомендують громадянам України утриматись від подорожей до Лівії, а тим, хто перебуває на території країни, радять якомога швидше залишити територію країни.

Про це повідомляє пресслужба українського диппредставництва.

"З огляду на ескалацію останнім часом бойових дій в західних районах Держави Лівія, зокрема у передмістях лівійської столиці, а також ймовірність подальшого загострення безпекової ситуації, в черговий раз закликаємо співвітчизників утримуватися від поїздок до Лівії, а тих, хто продовжує перебувати у цій країні, зокрема у м. Тріполі, невідкладно залишити її територію", - йдеться у повідомленні.

У Посольстві звертають увагу на те, що "можливості реагування на критичні ситуації та надання допомоги нашим співвітчизникам у цій країні суттєво обмежені, у тому числі з огляду на передислокацію у лютому 2015 року Посольства України у Державі Лівія до Тунісу через загрозу безпеці його персоналу".

Як зазначають у диппредставництві, у разі необхідності отримання екстреної допомоги або сприяння в організації виїзду з Лівії та повернення на Батьківщину, громадянам України слід звертатися до Посольства України у Туніській Республіці за номером телефону: +216-941-273-42, електронна пошта: consul_tn@mfa.gov.ua, або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57, електронна пошта: cons_or@mfa.gov.ua.