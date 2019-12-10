У Ризі проходить ІХ фестиваль української молоді "Балтійські зорі"

Двома великими концертами в Ризі відкрився в понеділок ІХ Міжнародний фестиваль творчості української молоді "Балтійські зорі".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я просто вражена концертами, які побачила сьогодні. Чудові виконавці, колективи. Приємно, що й естонські представники були на такому ж високому рівні”, - сказала гостя фестивалю, віцепрезидент Світового конґресу українців по Східній Європі Віра Коник (Таллінн).

Естонію на фестивалі представляють дві вокалістки: Дарія Ровба та Христина Рагуліна, яка виконує пісні власного авторства.

Як розповіла засновник і керівник “Балтійських зорь” Ольга Берга, цьогоріч у фестивалі виступають близько 100 учасників з чотирьох країн: Латвії, Естонії, Румунії та України. “Склад підібрався такий сильний, що, чесно кажучи, мені шкода журі. Тому що дуже важко обирати кращих серед такої кількості рівних виконавців. Гадаю, цього разу Гран-прі ми не вручатимемо, зате буде багато перших місць”, - розказала Берга.

Для прикладу вона навела кілька колективів і виконавців. Зокрема, за її словами, вокальний гурт “Кумасі” з Шепетівки Хмельницької області (шестеро дівчат 14-15 років) - надзвичайно цікавий, стильний колектив, який уперше за кордоном. "Таке враження, що росте нова “Даха-Браха”, - зазначила Берга.

Приємно вразив також хореографічний колектив “Козачок” з Румунії, який виконував гопак з усіма складними трюками. Керівник “Козачка” чудово співав українські пісні.

З хореографічних колективів засновниці й керівниці “Балтійських зорь” запам’яталися виконавці з Харкова: ансамбль українського народного танцю “Сяйво” та ансамбль естрадного танцю “Торнадо” (який вже сім років приїжджає на фестиваль).

“Прекрасно виглядали на концерті виконавці з Ризької середньої української школи. Цікаві співачки приїхали з Єкабпілсу. Там мешкає співуча бабуся Симоненко. Її онуки всі теж співають. Цього разу бабуся Симоненко приїхала з онукою Маргаритою. Приємно, що наш фестиваль зацікавив латвійську аудиторію. Наприклад, латиський колектив “Tev un Man” (“Тобі та мені”) спеціально підготував українські щедрівки”, - розповіла Берга.

Журі цього року складалося з трьох оцінювачів. До нього увійшов відомий латвійський актор театру та кіно Маріс Пуріс. З України приїхала відомий хореограф, організатор творчих фестивалів, автор методики викладання хореографії дітям із слабим зором Наталка Гоєнко. Третій член журі - Вікторія Притуляк. Вона закінчила музичну школу та музичний коледж в Україні, потім - Латвійську Музикальну академію. Зараз це відома латвійська музикологиня, що пропагує тут український фольклор.

Журі підіб’є підсумки 11 грудня під час концерту на поромі Стокгольм-Рига. А напередодні учасники конкурсу відправляться на екскурсію до столиці Швеції.

Міжнародний фестиваль молодих талантів "Балтійські зорі" проводиться Українським центром молоді та дітей в Латвії.

Фото, відео: Тетяна Лазда