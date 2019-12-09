До українців у Нідерландах завітав Святий Миколай

Богослужіння з нагоди Дня Святого Миколая відбулося в українській Церкві Воздвиження Чесного і Животворящого Древа Господнього, що у Райсвайку.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу. До української греко-католицької церкви, якій вже п’ять років, прийшло близько 140 людей. Молитва відбувалася українською мовою. Після богослужіння Святий Миколай роздав діткам подарунки з України. З України до Нідерландів Святий Миколай приїздить щороку. Українські смаколики отримали 54 маленьких вірян. Вокальний ансамбль "Червоні Коралі" заспівав святкових пісень. Читайте також: Україна долучилася до міжнародного благодійного ярмарку у Варшаві Фото: Софія Шовікова