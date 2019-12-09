До українців у Нідерландах завітав Святий Миколай
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Укрінформ
Богослужіння з нагоди Дня Святого Миколая відбулося в українській Церкві Воздвиження Чесного і Животворящого Древа Господнього, що у Райсвайку.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
До української греко-католицької церкви, якій вже п’ять років, прийшло близько 140 людей. Молитва відбувалася українською мовою. Після богослужіння Святий Миколай роздав діткам подарунки з України.
Українські смаколики отримали 54 маленьких вірян.
Вокальний ансамбль "Червоні Коралі" заспівав святкових пісень.
Фото: Софія Шовікова