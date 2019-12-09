До українців у Нідерландах завітав Святий Миколай

До українців у Нідерландах завітав Святий Миколай

Фото
Укрінформ
Богослужіння з нагоди Дня Святого Миколая відбулося в українській Церкві Воздвиження Чесного і Животворящого Древа Господнього, що у Райсвайку. 

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

До української греко-католицької церкви, якій вже п’ять років, прийшло близько 140 людей. Молитва відбувалася українською мовою. Після богослужіння Святий Миколай роздав діткам подарунки з України.

З України до Нідерландів Святий Миколай приїздить щороку. 

Українські смаколики отримали 54 маленьких вірян. 

Вокальний ансамбль "Червоні Коралі" заспівав святкових пісень.

Читайте також: Україна долучилася до міжнародного благодійного ярмарку у Варшаві

Фото: Софія Шовікова

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-