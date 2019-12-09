Україна долучилася до міжнародного благодійного ярмарку у Варшаві

У Варшаві відбувся різдвяний благодійний ярмарок, організований посольствами країн, представлених у Польщі.

До організації заходу долучилися 63 посольства, у тому числі диппредставництво України, передає власний кореспондент Укрінформу.

Традиційний щорічний благодійний ярмарок відбувся під патронатом дружини президента Польщі Агати Корнхаузер-Дуди. Біля українського стенда перша леді придбала коробку цукерок.

Окрім солодощів від різних виробників, тут можна було купити українські вина та горілку, а також іграшки ручної роботи з петриківським розписом, витвори львівської майстерні “Зробив тато” та багато іншого.

Благодійний ярмарок у Варшаві. Фото: Юрій Банахевич / Укрінформ

На ярмарку всі охочі могли поласувати українськими стравами, представленими низкою варшавських ресторанів, та попити смачної кави.

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Роботу експозиції супроводжував показ проморолика про Україну, тут-таки відбулася презентація картини з українським національним вбранням з виставки “Щирі”.