В канадській Альберті готуються до Різдва та згадують українські традиції

В Альбертській раді українського мистецтва (Alberta Council for the Ukrainian Arts, ACUA) в Едмонтоні розпочали серію лекцій і майстер-класів про українські традиції святкування Різдва.

Про це йдеться на сторінці ACUA у Facebook.

Робити дідухів за усіма правилами навчала минулого тижня Леся Петрів. А під час лекції «12 страв українського Різдва», що відбулася у чевтвер, розповідалося, як правильно накрити різдвяний стіл. Присутнім презентували як добре знайомі вареники, борщ, рибу, голубці та кутю, так і колач, "вушка" тощо, а також поділилися рецептами та секретами приготування цих страв.

Трохи раніше, наприкінці листопада, усіх охочих навчали майстерності виготовення української різдвяної випічки. На майстер-класі покроково розповідалося про секрети правильного виготовлення колачів, пампушок, рогаликів, хрустиків тощо.

За українськими подарунками до зимових свят запрошують 7 грудня на організований ACUA щорічний різдвяний ярмарок. Як повідомляється у Facebook, захід відбудеться за адресою: ACUA Gallery & Artisan Boutique - 9534 87 ST з 10:00 до 16:00 і запропонує «тисячі унікальних зроблених вручну виробів, створених місцевими майстрами». Тут можна буде знайти повстяні рукавички, розписані шовкові хустки, сумочки, велике різноманіття різдвяних листівок, кераміки, прикрас, книжок, у тому числі кулінарних видань, вишиванок та безліч предметів мистецтва.

Траиційно на ярмарку можна буде скуштувати українські національні страви, смачну випічку, десерти тощо.

Виготовляти п’ять варіантів різдвяних прикрас із соломи (янгола, серце, зірку, лебедя та краплину) навчатимуть в ACUA 14 грудня з 11:00 до 15:00.

А на іншому майстер-класі у цей же день розмальовуватимуть яворівську іграшку. Її виготовляють з дерева та розфарбовують у яскраві насичені кольори. Учасникам майстер-класу буде запропоновано власноруч прикрасити кліька іграшок традиційними орнаментами.

Зробити різдвяного янгола-охоронця з вовняних ниток навчить 15 грудня Мирослава Оксентюк на відповідному занятті в ACUA, яке пройде з 12:30 до 16:00. Як зазначається, цей вид іграшки здавна особливо полюбляють на Полтавщині, де такий стиль плетіння передавався з покоління в покоління. Традиційно для виготовлення різдвяного янгола використовували конопляні або лляні нитки.

Відзначити День святого Миколая усіх охочих запрошують 21 грудня. У програмі – майстрування різдвяних прикрас, читання різдвяних оповідань тощо.

Детальніше дізнатися про розклад майстер-класів можна на сайті ACUA http://acuarts.ca/events.html або за телефоном: 780-488-8558.

Фото: ACUA Alberta Council for the Ukrainian Arts у Facebook