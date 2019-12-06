В Анталії покажуть українські різдвяні традиції на інтерактивному святі «По дорозі до Різдва - 2»
Про це йдеться на сторінці СОУ в Facebook.
"Різдвяні пісні, танці, розваги перенесуть вас у світ дитинства, а ваших дітей познайомлять з українськими традиціями святкування Різдва", - йдеться у дописі.
Як зазначається, захід проводиться за підтримки Консульства України в м. Анталія.
Святкове дійство розпочнеться 13 грудня 2019 року о 18:00 у приміщенні мерії р-ну Коньяалти - FESLİKAN salon ( поверх -1 ).
На гостей заходу чекатиме цікава шоу-програма за участі колективів "Світанок", "Соната", "Калина".
У рамках свята, серед іншого, відбудеться конкурс на краще різдвяне печиво від українських господинь.
Аби потрапити на свято, треба виготовити ялинкову іграшку й принести її до офісу громади СОУ в обмін на квиток. Роботи приймаються до 10 грудня.
"Приходьте з сім'ями, бо Різдво - це чудове сімейне свято!", - запросили в Середземноморському об'єднанні українців.
Фото: tvoemisto.tv