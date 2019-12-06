В Анталії покажуть українські різдвяні традиції на інтерактивному святі «По дорозі до Різдва - 2»

Середземноморське об'єднання українців (СОУ) запрошує дорослих та дітей 13 грудня на інтерактивне свято "По дорозі до Різдва - 2".

Про це йдеться на сторінці СОУ в Facebook.

"Різдвяні пісні, танці, розваги перенесуть вас у світ дитинства, а ваших дітей познайомлять з українськими традиціями святкування Різдва", - йдеться у дописі.

Як зазначається, захід проводиться за підтримки Консульства України в м. Анталія.

Святкове дійство розпочнеться 13 грудня 2019 року о 18:00 у приміщенні мерії р-ну Коньяалти - FESLİKAN salon ( поверх -1 ).

На гостей заходу чекатиме цікава шоу-програма за участі колективів "Світанок", "Соната", "Калина".

У рамках свята, серед іншого, відбудеться конкурс на краще різдвяне печиво від українських господинь.

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Аби потрапити на свято, треба виготовити ялинкову іграшку й принести її до офісу громади СОУ в обмін на квиток. Роботи приймаються до 10 грудня.

"Приходьте з сім'ями, бо Різдво - це чудове сімейне свято!", - запросили в Середземноморському об'єднанні українців.

Фото: tvoemisto.tv