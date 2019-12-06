Святий Миколай завітає до Анкари 15 грудня

В Національній бібліотеці Туреччини 15 грудня відбудеться святкова дитяча вистава, присвячена Дню святого Миколая.

Свято організовує Посольство України в Туреччині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В цьому році Святий Миколай знову завітає до Анкари! Запрошуємо вас на святкову дитячу виставу, яка відбудеться 15 грудня о 12:00 в Національній бібліотеці Туреччини. На малечу чекає захоплююче дійство з іграми та подарунками», - йдеться у запрошенні.

Під час заходу також пройде благодійний Різдвяний ярмарок, на якому можна буде придбати традиційні різдвяні смаколики та українські сувеніри.

Фото: pon.org.ua, Ukrayna Ankara Büyükelçiliği/ Посольство України в Турецькій Республіці у Facebook