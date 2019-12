Вбрання з шовку від української дизайнерки показали на міжнародній виставці в Таїланді

У Таїланді відбувся міжнародний культурний захід високого рівня та міжнародна виставка виробів з тайського шовку, на яких було представлене вбрання від молодої української дизайнерки Любові Чернікової.

Про захід, що відбувся наприкінці листопада, повідомляє у четвер пресслужба Посольства України в Королівстві Таїланд.

"Від України була запрошена молода й талановита дизайнерка Любов Чернікова з Івано-Франківська. Дизайнерка створила вбрання з елементами української вишивки на тайському шовку для дружини Посла України в Таїланді Наталії Бешти та їх сина, які представили Україну в гала-показі "The 9th Celebration of Silk: Thai Silk Road to the World 2019", що проходив у залі для урочистостей Королівського військово-морського флоту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міжнародний культурний захід високого рівня "The 9th Celebration of Silk: Thai Silk Road to the World 2019" відбувся в Таїланді вже 9-й рік поспіль. Він проводиться на честь Її Високості Королеви-матері Сірікіт, яка особисто доклала багато зусиль для відновлення традиційного виробництва шовку в Таїланді. Шовк для проєкту надається королівським двором з Фонду Її Високості Королеви-матері Сірікіт.

Головою організаційного комітету заходу виступив віцепрем‘єр-міністр королівства Віссану Кре-нга, а прем‘єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча був особисто присутній на події та виступив з вітальним словом.

У рамках участі в "The 9th Celebration of Silk: Thai Silk Road to the World 2019" десятки дизайнерів з усього світу мають можливість пошити вбрання з тайського шовку з використанням традиційних національних елементів, а "моделями" на подіумі виступають посли відповідної країни або їхні дружини.

Цього року понад 70 з майже 80 посольств, розташованих у Бангкоку, долучились до участі в проєкті, в якому свої країни представили більш як 60 послів та їх дружин.

Читайте також: Казковий світ Марії та Івана Примаченків презентували на виставці в Бангкоку

Любов Чернікова також показала свою ексклюзивну колекцію з королівського тайського шовку та роботи з власної колекції на міжнародному тижні "Thai Silk International Fashion Week", в якому взяли участь більше 60 дизайнерів з різних країн.

Як повідомляється, вироби укранської майстрині отримали багато схвальних відгуків від преси та експертів моди.

Фото: Посольство України в Таїланді/Embassy of Ukraine in the Kingdom of Thailand, Наталка Бешта у Facebook

Відео: Celebration of Silk Channel