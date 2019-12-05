Вбрання з шовку від української дизайнерки показали на міжнародній виставці в Таїланді
Про захід, що відбувся наприкінці листопада, повідомляє у четвер пресслужба Посольства України в Королівстві Таїланд.
Головою організаційного комітету заходу виступив віцепрем‘єр-міністр королівства Віссану Кре-нга, а прем‘єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча був особисто присутній на події та виступив з вітальним словом.
У рамках участі в "The 9th Celebration of Silk: Thai Silk Road to the World 2019" десятки дизайнерів з усього світу мають можливість пошити вбрання з тайського шовку з використанням традиційних національних елементів, а "моделями" на подіумі виступають посли відповідної країни або їхні дружини.
Цього року понад 70 з майже 80 посольств, розташованих у Бангкоку, долучились до участі в проєкті, в якому свої країни представили більш як 60 послів та їх дружин.
Любов Чернікова також показала свою ексклюзивну колекцію з королівського тайського шовку та роботи з власної колекції на міжнародному тижні "Thai Silk International Fashion Week", в якому взяли участь більше 60 дизайнерів з різних країн.
Як повідомляється, вироби укранської майстрині отримали багато схвальних відгуків від преси та експертів моди.
Відео: Celebration of Silk Channel