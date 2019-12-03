Рух опору капітуляції закликає діаспору підтримати Україну акціями солідарності

Рух опору капітуляції закликає діаспору підтримати Україну акціями солідарності

Укрінформ
Рух опору капітуляції звернувся до світового українства із закликом вийти на акції солідарності з Україною 9 грудня, у день запланованої в Парижі зустрічі у "нормандському форматі".

Про це йдеться на сторінці Руху опору капітуляції у Facebook.

"Просимо світове українство закликати уряди країн, в яких проживають українські громади, вимагати від керівників ФРН та Франції не допустити підтримки позиції, яку буде відстоювати Путін під час "нормандського саміту", - йдеться у повідомленні.

У Русі опору капітуляції зауважили, що "згода на умови країни-агресора не лише вдарить по Україні, а й створить передумови до зняття санкцій з РФ, що дозволить Путіну вчергове залишитися безкарним за свої злочинні дії та спровокувати наступну агресію вже проти країн-членів ЄС і НАТО".

"Як і в 2013-2014 роках, справа захисту України потребує максимальної підтримки по всьому світу, передусім – з боку українських громад за кордоном", - наголошують у Русі опору капітуляції.

Нагадується, що восени цього року до Президента України Володимира Зеленського зверталися Світовий конгрес українців, Конгрес українців Канади, Український конгресовий комітет Америки, українські громади в Австралії, українські громади в Європі, Південній Америці, Азії та на африканському континенті про недопущення перетину «червоних ліній» української незалежності.

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Як повідомляв Укрінформ, зустріч у форматі "нормандської четвірки" має відбутися 9 грудня в Парижі. У ній візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Це буде перша зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Ключове питання на порядку денному — розв'язання конфлікту на Донбасі.

Востаннє така зустріч на рівні лідерів держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні. Її учасники визнали, що жодного прориву в урегулюванні конфлікту на Донбасі тоді не вдалося досягнути.

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