Рух опору капітуляції закликає діаспору підтримати Україну акціями солідарності

Рух опору капітуляції звернувся до світового українства із закликом вийти на акції солідарності з Україною 9 грудня, у день запланованої в Парижі зустрічі у "нормандському форматі".

Про це йдеться на сторінці Руху опору капітуляції у Facebook.

"Просимо світове українство закликати уряди країн, в яких проживають українські громади, вимагати від керівників ФРН та Франції не допустити підтримки позиції, яку буде відстоювати Путін під час "нормандського саміту", - йдеться у повідомленні.

У Русі опору капітуляції зауважили, що "згода на умови країни-агресора не лише вдарить по Україні, а й створить передумови до зняття санкцій з РФ, що дозволить Путіну вчергове залишитися безкарним за свої злочинні дії та спровокувати наступну агресію вже проти країн-членів ЄС і НАТО".

"Як і в 2013-2014 роках, справа захисту України потребує максимальної підтримки по всьому світу, передусім – з боку українських громад за кордоном", - наголошують у Русі опору капітуляції.

Нагадується, що восени цього року до Президента України Володимира Зеленського зверталися Світовий конгрес українців, Конгрес українців Канади, Український конгресовий комітет Америки, українські громади в Австралії, українські громади в Європі, Південній Америці, Азії та на африканському континенті про недопущення перетину «червоних ліній» української незалежності.

Як повідомляв Укрінформ, зустріч у форматі "нормандської четвірки" має відбутися 9 грудня в Парижі. У ній візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Це буде перша зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Ключове питання на порядку денному — розв'язання конфлікту на Донбасі.

Востаннє така зустріч на рівні лідерів держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні. Її учасники визнали, що жодного прориву в урегулюванні конфлікту на Донбасі тоді не вдалося досягнути.