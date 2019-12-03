Зеленський скликає РНБО перед “нормандською зустріччю” - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Президент Володимир Зеленський скликає РНБО у рамках підготовки до "нормандської зустрічі".

Про це він сказав на конференції Української асоціації представниць правоохоронних органів (УАППО) 2019, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я планував послухати тут виступи, але, на жаль, - Президент збирає РНБО, готуємось до зустрічі в нормандському форматі", - сказав Аваков.

Як повідомляв Укрінформ, зустріч у форматі "нормандської четвірки" має відбутися 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Це буде перша зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Ключове питання на порядку денному — розв'язання конфлікту на Донбасі.

Востаннє така зустріч на рівні лідерів держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні. Її учасники визнали, що жодного прориву в урегулюванні конфлікту на Донбасі тоді не вдалося досягнути.