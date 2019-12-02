У СКУ закликають до прозорих переговорів щодо миру в Україні на зустрічі в "нормандському форматі"

Світовий конґрес українців (СКУ) напередодні запланованої зустрічі у "нормандському форматі" укотре підкреслив, що Росію треба примусити припинити збройну агресію проти України, і закликав до прозорих переговорів щодо миру в Україні, який, утім, не має бути досягнутий за будь-яку ціну.

Про це йдеться на сайті СКУ.

"Ми глибоко стурбовані тим, що переговори у "нормандському форматі" в Парижі можуть бути скеровані своєкорисливими інтересами різних сторін. Отже, ми закликаємо до того, щоб переговори щодо миру в Україні відбувалися прозоро та за участі всіх сторін, що дозволить Україні захистити інтереси своєї держави та народу", - наголосив президент СКУ Павло Ґрод.

У СКУ також закликали "лідерів "нормандської четвірки" створити чітку дорожню карту та часові рамки для відновлення миру та понесення Росією відповідальності за відбудову зруйнованого війною регіону та виплату репарацій сотням тисяч українців, які постраждали від безглуздої російської війни проти України".

Зокрема, Світовий конґрес українців закликав Німеччину, Францію, Україну та її союзників дотримуватись чіткої та однозначної позиції щодо наступних п’яти пунктів.

По-перше, що жодні вибори не можуть відбуватися на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей до тих пір, допоки всі російські війська, найманці, зброя та матеріальні засоби не будуть виведені з української території, поки Україна не поверне повний контроль української сторони на українсько-російському кордоні, поки не пройде достатній період нормалізації для відтворення демократичних інститутів, та поки вимушені переселенці з Донбасу не зможуть мирно повернутися до своїх домівок.

По-друге, що визначений Конституцією України стратегічний курс України щодо євроатлантичної інтеграції та НАТО є незворотнім та незмінним.

По-третє, що міжнародні санкції проти Росії повинні бути посилені та розширені, поки Росія не деокупує суверенну українську територію Криму та частини Донецької та Луганської областей.

По-четверте, що не може бути жодних прямих переговорів з лідерами підконтрольних Росії терористичних організацій так званих «Донецької» та «Луганської Народних Республік» («ДНР» та «ЛНР»).

По-п’яте, що Росія повинна нести повну відповідальність за відбудову розбитої війною України, та виплату репарацій всім постраждалим від війни проти України та від збиття малайзійського літака рейсу MH17.

"Будь-які поступки щодо цих "червоних ліній" пошкодять суверенності української держави, безпеці в Європі та призведуть до розбрату всередині країни – чого й добивається Росія. Формула "миру за будь-яку ціну" легітимізує сили закордонної окупації в Україні, створить тривалий розкол у країні та відірве Україну зі шляху євроатлантичної інтеграції", - йдеться на сайті СКУ.

У Світовому конґресі українців нагадали: "Вже більше 5 років Росія та її найманці ведуть криваву війну проти України, здійснивши вторгнення та окупацію частини Донбасу на сході України. Війна Росії проти України вже призвела до понад 13000 вбитих, понад 30000 поранених та понад півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб і триває до сьогодні".

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Як повідомляв Укрінформ, зустріч у форматі "нормандської четвірки" має відбутися 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Це буде перша зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Ключове питання на порядку денному — розв'язання конфлікту на Донбасі.

Востаннє така зустріч на рівні лідерів держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні. Її учасники визнали, що жодного прориву в урегулюванні конфлікту на Донбасі тоді не вдалося досягнути.