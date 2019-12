Українці Швейцарії закликали Зеленського не йти на сумнівні компроміси з агресором

Українська діаспора у Швейцарській Конфедерації закликала президента Володимира Зеленського під час саміту "нормандської четвірки" не йти на жодні сумнівні компроміси з державою-агресором.

Відповідне спільне звернення опубліковано на сторінці у Facebook Українського осередку Центральної та Східної Швейцарії.

"Під час перемовин (у "нормадському форматі" – ред.) Ви матимете перед собою не чесного та відкритого опонента, а затятого ворога нашої держави, досвідченого й цинічного, який добре поінформований про широке поле для маневру й інтерпретацій вищезгаданих документів, розуміє настрої інших учасників зустрічі та чітко бачить свою мету. Тому ми закликаємо Вас постійно пам’ятати про те, що режим у Кремлі не хоче знати і не терпить ані консенсусу, ані співпраці, і його не розчулиш ціннісними підходами! Ви, пане Президенте України, маєте твердо, послідовно і сміливо відстоювати інтереси НАШОЇ держави і не йти на жодні сумнівні компроміси з державою-агресором!", - йдеться у зверненні.

Нагадується, що за можливість жити в незалежній, своїй державі, "пролито море крові багатьох поколінь українців", а в кінці 2013 – на початку 2014 року люди вийшли із протестами не лише проти всеохоплюючої корупції та свавілля режиму, "а й за власну гідність і право повернення до цивілізованого демократичного світу, а не в колоніальне чи тоталітарне минуле чужої імперії".

Говорячи про очікуваний саміт 9 грудня у "нормандському форматі" вказується на те, що українці хочуть "збереження незалежності власної держави, повернення наших окупованих територій Донецької та Луганської областей і Криму, виведення іноземних військ із нашої землі, повернення Україні повного контролю над державним кордоном". Крім того, має бути "недопущене проведення будь-яких виборів у присутності окупаційних військ та їхніх озброєних колаборантів (небезпека "автономії" під повним контролем РФ та затягування війни)", а також "недопущення виборів будь-яких рівнів протягом наступних кількох років з огляду на руйнівний вплив російської пропаганди на населення окупованих територій". Поруч з цим, потрібно заборонити будь-яку проросійську автономію на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, як і не допустити оформлення такого статусу в Конституції України на безстроковій основі. У жодному разі також треба не допустити проведення прямих перемовин із т.зв. "ДНР" і "ЛНР", оскільки вони "означали б підтвердження фейку Кремля про те, ніби Російська Федерація не контролює окупаційні адміністрації", переконані українці Швейцарії.

Під зверненням підписалися швейцарсько-українська спільнота Support Ukraine (Schweizerisch-ukrainische Interessen-gemeinschaft Support Ukraine), Базельський осередок Українського товариства у Швейцарії (Ortsgruppe Basel desUkrainischen Vereins in der Schweiz), Український осередок у Швейцарії "Українці в Берні" (Ortsgruppe des Ukrainischen Vereins "Ukrainer in Bern"), Український осередок Центральної та Східної Швейцарії (Ukrainischer Verein Zentral- und Ostschweiz), Женевський осередок Українського товариства у Швейцарії (Geneva Branch of Ukrainian Society in Switzerland), Лозаннська Українська громада.