Питання "нормандської зустрічі" недокомуніковане владою — Сущенко

Колишній політичний в’язень Кремля, журналіст Укрінформу Роман Сущенко зазначає, що питання «нормандської зустрічі» викликає тривогу в суспільстві, бо недокомуніковане владою, однак вважає, що «великої зради» очікувати не варто.

Про це він сказав під час публічної дискусії в Національній академії державного управління при президентові України у відповідь на запитання слухачів академії про його очікування від "нормандського формату", передає кореспондент Укрінформу.

Зокрема, Сущенко сказав: "Я розумію, що український народ покладає великі очікування на майбутню зустріч у «нормандському форматі», яка має відбутися 9 грудня. І ми всі відчуваємо тривогу. Це пов’язано в тому числі з тим, що проти нас ведеться гібридна війна, ідуть вкиди з боку агресора. Увага розсіюється, починаються якісь емоційні речі, наголоси на істериці. Тому, звісна річ, що в суспільстві відчувається тривога і занепокоєння з приводу того, що на нас чекає вже 10 грудня, чи ми дізнаємося про те, що там відбувалося, які новини привезе наш президент з Франції. Крім того, є певна відсутність комунікації (з боку влади – ред.) з приводу якихось конкретних речей, тез. Нам говорять про те, що «все буде нормально, ми будемо стояти на наших базових принципах: ні сантиметру землі, мир» і т. д., і т. д. Але цього недостатньо для суспільства, тому є таке занепокоєння".

Водночас, продовжив Сущенко, "я розумію, що влада також не може усім поділитися з суспільством: триває підготовчий процес, відпрацьовуються якісь методики, оскільки вести переговори з Путіним не так то просто - ми знаємо це ще з 2000-х років, починаючи від газових, торговельних війн, Тузли, і до інших трагічних сторінок нашої історії".

За його словами, «нова команда готується, я так відчуваю, що готується реально. І питання цих компромісів непокоять наше суспільство». Водночас Сущенко зауважив: "Я б не був так емоційно налаштований на це. Треба дочекатися самого саміту і почути про його результати від усіх чотирьох сторін, а потім їх трактувати. Після зустрічі відбудеться пресконференція, під час якої будуть певні маркери, щоб ми мали оптимізм, стриманий оптимізм чи розчарування. У попередні роки – 2015-й, 2016-й, коли я висвітлював такі зустрічі як власкор Укрінформу, — була окрема зустріч українського президента з пресою, окремо виступали представники Франції та Німеччини для всіх журналістів, а Путін десь окремо лише для свого пулу сказав те, що вважав за потрібне. Як тут буде? Побачимо".

Водночас, колишній бранець Кремля переконаний, що "великої зради не варто очікувати". "Напевно, будуть досягнуті якісь домовленості. Сподіваюся, і мені про це натякали в Парижі минулого тижня, що буде обмін полоненими. Питання обміну полоненими обговорюється, і є велике очікування, що воно буде розв’язане. Можливо, це стосується ОРДЛО, можливо – ширшого контексту. Але це вже непогано, я вважаю", - наголосив Сущенко.

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Нагадаємо: зустрічі у форматі "нормандської четвірки" має відбутися 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Це буде перша зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Ключове питання на порядку денному — розв'язання конфлікту на Донбасі.

Востаннє така зустріч на рівні лідерів держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні. Її учасники визнали, що жодного прориву в урегулюванні конфлікту на Донбасі тоді не вдалося досягнути.

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Зеленський, ставши Президентом України, активізував переговори щодо ситуації на Донбасі. Дехто побоюється, що нова мирна угода може бути укладена на невигідних для України умовах.