Сущенко підтримує створення в Україні структури, яка регулюватиме інформпростір

Колишній політичний в’язень Кремля, кореспондент Укрінформу Роман Сущенко виступає за створення в Україні регулятора, який, базуючись на сучасній законодавчій базі, регулюватиме інформаційний простір.

Про це Сущенко сказав під час публічної дискусії в Національній академії державного управління при Президентові України у відповідь на запитання, чи повинна держава боротися з фейками та дезінформацією, чи повинна втручатися регулювання інформполя, відпрацьовувати якісь стандарти?

Як передає кореспондент Укрінформу, за словами Сущенка, "в демократичній державі має бути регулятор, який, базуючись на сучасній законодавчій базі, яка має під собою принципи цивілізованої демократичної держави, регулюватиме інформаційний простір. Необхідно враховувати ті обставини, в яких ми знаходимося, це – агресія з боку Росії, і, відповідно, законодавство має бути жорсткішим у цьому контексті".

При цьому, вважає журналіст, "питання добору представників цього регулятора має бути в публічній площині, із застосуванням квотного чи виборчого принципу, щоб до нього увійшли представники уряду, Верховної Ради, професійної, експертної спільноти, які матимуть право ухвалювати рішення щодо інших ЗМІ та регулювання інформаційного простору". "Так діється в багатьох демократичних державах, і у Франції також", - зазначив Сущенко, який до неправомірного арешту в Росії шість років працював власкором Укрінформу у Парижі.

Зустріч у форматі дискусійної панелі "Сильні духом люди України" з Романом Сущенком. Фото: Павло Багмут/Укрінформ

Продовжуючи тему регулювання інформпростору, доктор політичних наук, професор, в. о. завідувача кафедри публічної політики та політичної аналітики НАДУ Сергій Телешун зазначив, що у Франції "досі держава представлена окремими телеканалами, шпальтами газет, вона не відмовляється від права держави мати свою точку зору". За словами професора, Франція це не приватизує, вважаючи, що гроші можуть мати негативний вплив на інформполе.

Як повідомлялося, раніше міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський у коментарі Укрінформу спрогнозував, що законопроєкт щодо протидії дезінформації може бути внесений до Верховної Ради у грудні.

Згідно з цим проєктом, передбачатиметься запровадження посади омбудсмена з питань інформації, який протидіятиме дезінформації, посилення відповідальності за поширення журналістами фейків, а також створення самоврядної організації, яка розробить для працівників ЗМІ рекомендації щодо професійних стандартів та етики і слідкуватиме за їх дотриманням, а також захищатиме медійників.