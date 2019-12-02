Українців у Бельгії запрошують на зустріч з Романом Сущенком

Колишній бранець Кремля, український журналіст Роман Сущенко зустрінеться 2 грудня з українською діаспорою Бельгії у рамках проєкту LetsTalk («Поговорімо»).

Про це йдеться на сторінці події у Facebook.

"Товариство українців у Бельгії та Представництво України при ЄС запрошують на зустріч з Романом Сущенком, яка відбудеться 2 грудня о 19:00 в Домі Товариства українців у Бельгії за адресою: Boulevard Charlemagne 72, Brussels, Belgium", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зустріч відбудеться українською мовою. Модеруватимуть Анна Яворська (членкиня "Товариства українців у Бельгії") та Ігор Хохоляк (НГО "Товариство українців у Бельгії").

Як відомо, Роман Сущенко - український журналіст, кореспондент Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ». Український політв'язень в Росії, що був незаконно заарештований та утримуваний в РФ з 30 вересня 2016 р. до 7 вересня 2019 р.

Проєкт LetsTalk стартував 10 грудня 2014 року. Його мета полягає у створенні комунікаційної платформи між українською громадою в Бельгії та українськими політиками, дипломатами, активістами громадянського суспільства, журналістами, митцями, представниками церкви і тими, хто готовий поділитися своїм досвідом та корисною інформацією про минуле, сьогодення і майбутнє України, йдеться на сторінці LetsTalk у Facebook. Координатори проєкту - Анна Яворська (членкиня Товариства українців у Бельгії) та Ігор Хохоляк (НГО "Товариство українців у Бельгії").

Фото: Укрінформ, LetsTalk‎