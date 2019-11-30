В Українському культурному центрі в Ізраїлі пройшов вечір "Рідна мова моя"
Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Ізраїлі у Facebook.
"В Українському культурному центрі в м. Бат-Ям пройшов вечір "Рідна мова моя". Театр "Шахар", який діє під егідою Всеізраїльського об’єднання вихідців з України, презентував музично-поетичну композицію на творчість письменниці, поета та публіциста Валентини Чайковської", - йдеться у дописі.
З вітальним словом виступив голова Всеізраїльського об’єднання вихідців з України Давид Левін.
В рамках вечора художній керівник, заслужена артистка України Тамара Горінштейн та актори театру виконали чудові пісні та вірші під музичний супровід композитора і концертмейстера Олени Горінштейн.
Як зазначається, Валентина Чайковська - член Спілки письменників Ізраїлю, Національної спілки письменників України та Міжнародної Гільдії письменників, Лауреат міжнародних літературних конкурсів, член редколегії часопису "Відлуння", член Правління Всеізраїльського об’єднання вихідців з України.
Фото: Embassy of Ukraine in the State of Israel у Facebook