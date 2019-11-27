У Данії запрошують на творчий вечір сучасної української письменниці

Посольство України в Данії запрошує усіх охочих на творчій вечір української письменниці Галини Горицької, який відбудеться 29 листопада.

Про це йдеться на сторінці дипустанови в Facebook.

«Чи добре ми знаємо нашу сучасну українську літературу і її авторів? Ви можете відкрити для себе багато цікавого під час творчої зустрічі із молодою українською письменницею Галиною Горицькою, яка пише, у тому числі, історичні романи про історію Києва й Радянського Союзу 1946-1972 років. Зустріч з письменницею відбудеться у Посольстві 29 листопада (п"ятниця) о 15:30. Буде цікаво! Запрошуємо!», - запросили у диппредставництві.

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Як повідомляється на сторінці події у Facebook, творчий вечір представниці молодого покоління письменників відбудеться за адресю: Toldbodgade 37 A, 1st fl., 1253 Copenhagen K., 1253 Копенгаген.

Співорганізаторами заходу також зазначені Асоціація українців Данії та Публічна дипломатія від МЗС.

Галина Горицька відома, зокрема, за твором «Острів», ретророманами «Товариство осиротілих атеїстів», «Церква Святого Джеймса Бонда та інші вороги».

Фото: viva.ua