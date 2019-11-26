У Барселоні навчатимуть робити українські різдвяні витинанки

Асоціація українців в Каталонії "Червона калина" (Барселона) проведе 30 листопада майстер-клас із виготовлення різдвяних витинанок.

Про це повідомила Українська школа ім.Т.Шевченка (Барселона) у Facebook.

«В цю суботу ми проводимо майстер-клас, де будемо вчитися робити різдвяні витинанки. Результатом майстер-класу стане власноруч виготовлена витинанка – справжня традиційна різдвяна прикраса!», - йдеться у дописі.

Зазначається, що на захід можна запрошувати усіх друзів. «Ми хочемо, щоб про нашу українську традиційну культуру дізнавалося якомога більше людей», - зазначають організатори.

Усіх охочих просять реєструватися на WhatsApp: 616 655 630.

Нагадується, що витинанка (від слова «витинати» – "вирізувати") – стародавній вид українського народного декоративного мистецтва, що має глибокі та багаті традиції. Це сюжетні та орнаментальні прикраси житла, ажурно або силуетно витяті ножицями, вирізані ножем чи видовбані сокиркою на папері, дереві, іншому рослинному матеріалі.

Фото: hvesti.dp.ua, Українська школа iм. Т. Шевченка / Escola ucraïnesa Taràs Xevtxenko -BCN у Facebook