Виїзне консульське обслуговування відбудеться в іспанському місті Денія

Виїзне консульське обслуговування українських громадян відбудеться 5 грудня у м. Денія (провінція Аліканте, Іспанія).

Про це повідомляє пресслужба Генерального консульства України в Барселоні.

«5 грудня (четвер) 2019 року відбудеться виїзне консульське обслуговування у м. Денія за попереднім записом. Записатися на прийом можливо, написавши на електронну адресу: itineranciaconsular@gmail.com», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час виїзного обслуговування можна буде за записом зареєструвати громадянство новонародженій дитині, подати документи на закордонний паспорт, оформити нотаріальні дії (довіреності, заяви, засвідчення перекладу), стати на консульський облік, отримати довідки.

У Генеральному консульстві звертають увагу українських громадян на те, що дублювання повідомлення декілька разів унеможливлює запис.